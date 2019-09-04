Герцоги Сассекские публично отреагировали на смерть фотографа Питера Линдберга

Внезапная смерть культового фотографа Питера Линдберга шокировала весь мир. Потерю прокомментировали и герцоги Сассекские, которые сотрудничали с ним при создании сентябрьского выпуска Vogue.

На официальной Instagram странице королевской четы появилось трогательное сообщение. Принц Гарри и Меган Маркл выразили соболезнования из-за потери и отметили талантливость фотографа Питера Линдберга. По их словам, именно он умел показать естественную красоту человека, не прикрывая ее плотным макияжем.

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Работы Питера Линдберга почитаются во всем мире за то, что он умел показать суть темы и пропагандировал здоровые идеалы красоты... Герцогиня Сассекская ранее работала с Питером и лично выбрала его для съемки 15 женщин на обложку сентябрьского выпуска British Vogue, который она редактировала. Нет другого фотографа, которому бы она доверила воплощение этого содержательного проекта,

– говорится в официальном заявлении герцогов Сассекских.

Известно, что сентябрьский выпуск был одним из последних проектов Питера Линдберга. Меган Маркл, которая была приглашенным редактором, сотрудничала с фотографом на протяжении нескольких месяцев. Она лично занималась подбором главных героинь для Vogue и контролировала процесс съемки, поэтому не могла обойти вниманием такую ​​потерю.

Умер Питер Линдберг: что известно о его смерти

О смерти 74-летнего Питера Линдберга стало известно 4 сентября. По словам его родственников, умер культовый фотограф накануне обнародования официального заявления. Пока не известно, что стало причиной внезапной смерти.

Питер Линдберг был известен благодаря сотрудничеству с ведущими журналами и моделям. Именно перед его камерой охотно позировали такие знаменитости, как Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Изабелла Росселлини, Сальма Хайек, Леди Гага. За время своей карьеры Питер Линдберг создал шедевральные обложки Vogue и других популярных изданий. Одним из последних его проектов был сентябрьский выпуск британского глянца.

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