Герцоги Сассекские в последний раз выполнят королевские обязанности по просьбе Елизаветы II

В начале января Меган Маркл и принц Гарри потрясли мировое сообщество желанием отойти от королевских полномочий и начать самостоятельную жизнь. Несмотря на то, что Ее Величество таки дала согласие на решение супругов, герцогам Сассекским все же придется наведаться в Лондон с официальным визитом.

Сейчас Маган Маркл и принц Гарри наконец могут насладиться частной жизнью не под прицелами папарацци. Несмотря на то, что интерес общественности к паре только усилился после их отказа от звания старших членов королевского семейства, сейчас герцоги в Канаде не утруждают себя официальными приемами и публичными выходами.

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Однако на пути их размеренной жизни стала личная просьба королевы Елизаветы II. Как сообщает издание The Sunday Times, супруги появятся в Лондоне уже 9 марта 2020 года. Вместе с другими представителями британских монархов Меган и Гарри посетят ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества. В этот день представители 53 стран-членов соберутся в Вестминстерском аббатстве на церемонию, которая продлится около часа.

Как уверяют инсайдеры, вместе с родителями в Британию прилетит их 9-месячный сын Арчи. Стоит отметить, что в прошлом году Меган Маркл находилась на последних сроках беременности во время официального мероприятия и готовилась к родам. Судя по всему, этот визит герцогов Сассекских поставит окончательную точку в их королевских обязанностях.

Что известно об отказе герцогов Сассекских от королевских полномочий? 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят отказаться от королевских обязанностей и не отчитываться перед Букингемским дворцом. Кроме этого, герцоги намеревались получить финансовую независимость. После семейного совещания Ее Величество приняла решение. Королева решила согласиться с решением Гарри и Меган, но попросила вернуть все средства, которые были направлены не ремонт поместья герцогов – Фрогмор-хауз. Сейчас супруги живут в Ванкувере, а Меган Маркл уже начала сотрудничество со студией Disney. Сами канадцы не в восторге от переезда герцогов Сассекских. Они уже написали петицию, в которой обратились к правительству с просьбой не покрывать расходы принца Гарри и Меган Маркл за их счет.