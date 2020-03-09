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Герцогиня Камилла не сможет получить титул королевы, когда принц Чарльз возглавит престол

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71-летний принц Чарльз является преемником матери Елизаветы II на престол. После того, как он возглавит британскую монархию, ему будет присвоен титул короля. Однако супруга герцогиня Камилла не сможет получить полномочия королевы, ведь их брак стал вторым для принца Чарльза.

Как сообщил представитель королевской пары изданию The Times, в будущем Камилла будет использовать титул принцессы-консорт, а не королевы-консорта – традиционный статус жены правящего короля. Такое решение членов британской монаршей семьи обусловлено тем, что этот брак принца Чарльза стал вторым, после трагической смерти принцессы Дианы.

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Как отмечают источники, эти детели были утверждены еще в 2005 году, когда принц Чарльз и Камилла дали супружеские обеты.

Герцогиня станет известной как принцесса-консорт, когда принц займет королевский трон. Это было утверждено во время бракосочетания и решение не изменилось,
– отметили представители.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

Стоит отметить, что первая жена принца Чарльза Диана носила титул принцесса Уэльская. Ее жизнь трагически оборвалась в автокатастрофе после 15 лет брака, который завершился за год до ее смерти. Через несколько лет сын Ее Величества женился во второй раз на Камилле Боулз. Их свадебная церемония была лишена традиционной роскоши, ведь была не слишком одобрительно воспринята в королевской семье и обществе. Поэтому жена приняла решение отказаться от титула принцесса Уэльская, а взамен использует звание герцогиня Корнуольская.

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Автор: Марина Джура
Теги: Королівська сім'я LifeStyle
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