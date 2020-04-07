Герцогиня Корноульская вернулась к работе после самоизоляции: как выглядит ее рабочий кабинет
В течение последних 14 дней жена больного коронавирусом принца Чарльза находилась в вынужденной самоизоляции. После выздоровления мужа герцогиня Корноульская вернулась к исполнению королевских полномочий и присоединилась к волонтерству в период пандемии COVID-19.
Сегодня, 7 марта, стало известно, что принц Чарльз после двухнедельной изоляции наконец смог вернуться в поместье Биркхолл к жене Камилле. Она также придерживалась карантинного режима после диагностирования коронавируса у мужа. Теперь герцогиня Корноульская смело может приступить к исполнению королевских обязанностей, о чем объявила в инстаграме.
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На личном профиле супругов появилось фото, на котором предстала Камилла в своем уютном рабочем кабинете. Она присоединилась к волонтерской программе Национальной службы здравоохранения и пообщалась с 85-летней Дорис Уинфилд, которая также оказалась в самоизоляции. Во время телефонного разговора они обсудили трудности карантинного режима и наслаждение от встречи с родными.
На фото видно, что личный кабинет герцогини Корноульской заставлен многочисленными книгами и фотографиями внуков и членов британской монаршей семьи.
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