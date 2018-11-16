Герцогиня выбирает красный: Кейт Миддлтон показала стройную фигуру в платье двухлетней давности

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила прием фонда Foundation Dinner в Лондоне. Компанию Кейт составил ее муж принц Уильям, а также принц Гарри и Меган Маркл.

Новые фото с членами королевской семьи опубликовал шотландский певец Том Уокер на своей странице в Instagram.

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На фотографиях Том позирует с Кейт Миддлтон и ее мужем принцем Уильямом, а также беседует с принцем Гарри и Меган Маркл.

Для меня большая честь выступить и лично встретиться с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с герцогом и герцогиней Сассекскими во время ежегодного ужина Foundation Dinner, который прошёл прошлой ночью,

– прокомментировал снимки артист.

Для выхода Кейт Миддлтон выбрала "старый" наряд, который она впервые надела в 2016 году во время королевского тура Канадой. Красное платье от Preen идеально смотрелось на ее фигуре. Однако в этом году Миддлтон подобрала другую прическу к образу, распустив волнистые волосы. К слову, красный клатч герцогини также остался с предыдущего выхода.

Зато Меган Маркл выбрала черное платье и сделала элегантную вечернюю прическу. К сожалению, папарацци не смогли сфотографировать "супер четверку" вместе.



Королевская семья на Foundation Dinner в Лондоне / Instagram @iamtomwalker



Королевская семья на Foundation Dinner в Лондоне / Instagram @iamtomwalker



Королевская семья на Foundation Dinner в Лондоне / Instagram @iamtomwalker



Том Уокер / Instagram @iamtomwalker