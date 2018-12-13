Герцогиня за рулем: Кейт Миддлтон удивила туристов возле Букингемского дворца

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Кейт Миддлтон удивила туристов
Кейт Миддлтон удивила туристов / Twitter / @KensingtonRoyal

На днях Кейт Миддлтон удалось удивить ошарашенных туристов, которые выстроились возле Букингемского дворца. Герцогиня Кембриджская проехала мимо в автомобиле.

Но не появление жены принца Уильяма ошеломило поклонников королевской семьи, а то, что герцогиня сама управляла внедорожником от Range Rover. Поскольку в Европе запрещено тонировать окна машины возле водителя, туристы могли увидеть очаровательную Кейт Миддлтон и сфотографировать ее. Герцогиня Кембриджская любезно помахала рукой в ответ.

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Сразу фан-страницы Кейт Миддлтон распространили фото и видео, которые стали вирусными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений W&C (@cambridgewillandkate)

Как сообщает The Sunday Times, королева Елизавета II радостно дает своим невесткам советы. Но если Кейт Миддлтон нередко приезжает к Ее Величеству, то Меган Маркл не посещает резиденцию королевы без своего мужа.

Ее Величество все замечает и сейчас может дать герцогине (Сассекской – 24 канал) полезные советы. Меган сделала бы правильное решение, если бы развивала эти теплые отношения и время от времени пила чай с королевой,
– рассказал инсайдер издание.

Вероятно, Кейт Миддлтон приехала обсудить с королевой вражду между принцами Уильямом и Гарри. Именно конфликт между внуками Ее Величества, по словам инсайдеров, привел к тому, герцоги Сассекские переезжают подальше от своих родственников. Принц Гарри и Меган Маркл уже официально заявили, что будут жить в Виндзоре, где уже начали обустраивать уютный коттедж.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II Кейт Миддлтон
Источник: Lifestyle
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