Герои детства: Тейлор Свифт, Блейк Лайвли и Джиджи Хадид вместе встретили Новый год

Певица Тейлор Свифт решила организовать костюмированную вечеринку, чтобы встретить Новый год с друзьями и окунуться в детство.

О праздновании Тейлор рассказала на своей странице в Instagram.

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В частности, певица опубликовала фотографии с костюмированной вечеринки, дресс-кодом стали любимые герои детства.

Мэри Поппинс, Одри, Ариэль, Мисс Фризл, Золушка, Гвен, Мистер Лягушка, Аврил, Нэнси Дрю, Шикарная Специя (Виктория Бекхэм), Риццо, Фрида Кало, Стив Ирвин, Дороти... В этом новом году мы решили нарядиться героями нашего детства. Посылаем вам свою любовь и наилучшие пожелания в 2019 году,

– отметила в подписи Свифт.

Так, Джиджи Хадид примерила образ Мэри Поппинс, Блейк Лайвли появилась в костюме Дороти из "Волшебника из страны Оз", Тейлор выбрала Русалочку, Айрис Апатоу – Золушка, а стилист Эшли Авиньоне – Гвен Стефани.

Все фото смотрите здесь: