Герои "Холостяка" Никита Добрынин и Даша Квиткова снялись в чувственной фотосессии
Главный герой романтического проекта "Холостяк" Никита Добрынин снялся в нежной фотосъемке вместе со своей возлюбленной Дашей Квитковой.
Новые снимки Квиткова разместила на своей странице в инстаграме. В подписи девушка призналась в чувствах к Никите и написала, почему она любит его.
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Твое самое доброе сердце, твои вьющиеся волосы, твои глаза. твое сильное плечо рядом, твой смех и голос, твоя нежность и мудрость. Двое против всех,
– отметила девушка.
Фотографии в течение суток после публикации собрали более 43 тысяч лайков и множество положительных комментариев. "Иногда я спрашиваю, а что такое любовь? Тогда надо смотреть ваши фото", "самая Красивая пара", "Вы такие влюбленные", "Ты вдохновляешь, а фото супер", "Вы двое – часть одного целого", – пишут пользователи в сети.
На цветных и черно-белых снимках Даша и Никита нежно обнимаются и целуются, а также снимают друг друга на старый фотоаппарат.
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova