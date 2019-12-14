Герои "Холостяка" Никита Добрынин и Даша Квиткова снялись в чувственной фотосессии

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Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Главный герой романтического проекта "Холостяк" Никита Добрынин снялся в нежной фотосъемке вместе со своей возлюбленной Дашей Квитковой.

Новые снимки Квиткова разместила на своей странице в инстаграме. В подписи девушка призналась в чувствах к Никите и написала, почему она любит его.

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Твое самое доброе сердце, твои вьющиеся волосы, твои глаза. твое сильное плечо рядом, твой смех и голос, твоя нежность и мудрость. Двое против всех,
– отметила девушка.

Фотографии в течение суток после публикации собрали более 43 тысяч лайков и множество положительных комментариев. "Иногда я спрашиваю, а что такое любовь? Тогда надо смотреть ваши фото", "самая Красивая пара", "Вы такие влюбленные", "Ты вдохновляешь, а фото супер", "Вы двое – часть одного целого", – пишут пользователи в сети.

На цветных и черно-белых снимках Даша и Никита нежно обнимаются и целуются, а также снимают друг друга на старый фотоаппарат.

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные романы Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
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