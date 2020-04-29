Герои шоу "Холостяк": жизнь после проекта

Сейчас продолжается юбилейный десятый сезон романтического шоу страны "Холостяк". Участницы борются за сердце пилота Максима Михайлюка. Уже через несколько недель он сделает свой выбор и вся страна узнает имя победительницы. Однако не всегда отношения, которые зарождаются на проекте, имеют продолжение. 24 канал предлагает вспомнить "Холостяков" прошлых лет и увидеть, как они живут.

Шоу "Холостяк" появилось на украинском телеэкранах в 2011 году. Именно тогда началась история самого романтического проекта, который стал одним из самых популярных среди зрителей. Как сложилась жизнь главных героев после окончания шоу и нашли ли они вторую половинку – читайте в материале 24 канала.

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1 сезон

Первым героем "Холостяка" стал украино-американский танцовщик Максим Чмерковский. В финале он выбрал девушку Александру Шульгину, однако их история любви не имела продолжения. С 2012 года он находится в отношениях с Петой Маргатройд. В 2017 году у пары родился сын Шай Александр.

2 сезон

Во втором сезоне украинские девушки боролись за сердце потомка царской династии Романовых Френсиса Метью. Тогда его избранницей стала Елена Ряснова, однако вскоре отношения завершились. Фрэнсис делится событиями из своей жизни на личной странице в Инстаграме. В конце марта он заявил, что болеет коронавирусом. Также на его аккаунте можно увидеть ролики спортивных тренировок. О личной жизни Фрэнсиса информации нет.

3 сезон

В третьем сезоне вся страна наблюдала за развитием романтических отношений пластического хирурга Андрея Искорнева. В финале он выбрал Анну Козырь, однако их союз быстро распался. Он активно работает и делится результатами своей работы на личной странице в Инстаграме. Судя по фотографиям, мужчина до сих пор не нашел женщины, с которой готов связать свою жизнь.

4 сезон

"Холостяком" четвертого сезона был бизнесмен Андрей Евтушенко. Девушкой, которой удалось завладеть его сердцем стала Анна Селюкова. Но и эта романтическая история не имела счастливого продолжения. В 2014 году он женился на олимпийской чемпионке по многоборью Натальей Добрынской. Супруги воспитывают троих детей.

5 сезон

В пятом сезоне футболист Сергей Мельник выбрал Марину Кищук. Их отношения длились полгода, после чего пара рассталась. В настоящее время Сергей не женат, однако другие подробности личной жизнь не рассекречивает.

6 сезон

Шестой "Холостяк" Иракли Макацария выбрал Алену Лесик, однако история любви между ними быстро закончилась. Иракли является медийной лицом и довольно активно ведет свой блог в Инстаграме. Он делится спортивными тренировками, кулинарными рецептами и разнообразными событиями из жизни. А вот подробности романтических отношений не рассекречивает, поэтому неизвестно, свободно ли его сердце.

7 сезон

Отношения спортсмена Дмитрия Черкасова и Лидии Немченко также не имели продолжения. Он женат на девушке Александре. Супруги воспитывают двух сыновей. Известно, что она была его тайной поклонницей на шоу "Холостяк" и однажды решила написать в личные сообщения.

8 сезон

Героем восьмого сезона реалити-шоу стал певец Рожден. Он выбрал Иванна Гончарук, однако им так и не удалось построить прочные отношения. Позже он встречался с другой участницей "Холостяка" Галиной, которая была соперницей Иванны в финале. Однако отношения с этой девушкой также не имели продолжения. На данный момент Рожден холост и большую часть времени уделяет творчеству.

9 сезон

"Холостяк" девятого сезона, телеведущий Никита Добрынин и его избранница на проект Даша Квиткова пока единственная пара, чья история любви продолжается до сих пор. Влюбленные готовятся к свадьбе, которая должна была состояться 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса праздник пришлось перенести. Но Даша призналась, что 20 мая они все-таки узаконят отношения в ЗАГСе.