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Героический поступок Леонардо Ди Каприо спас жизнь парню, который выпал из круизного судна

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Леонардо Ди Каприо / Times Out

Голливудский актер спас пьяного пассажира, который перебрал с алкоголем и выпал за борт судна. Парень провел в воде около 11 часов до того, как оказался на яхте Леонардо Ди Каприо. Там его одели, накормили и передали спасателям.

Леонардо Ди Каприо выпало сыграть роль спасителя не только на экране, но и в реальной жизни. Представители близкого окружения звезды рассказали The Sun об инциденте, который произошел во время отдыха 45-летнего актера со своей любимой 22-летней моделью Камиллой Морроне.

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Пара отправилась в морскую прогулку на частной яхте по Карибскому бассейну, однако их отдых длился недолго. Экипаж судна голливудской звезды получил экстренное сообщение от капитана круизной яхты Club Med, который сообщил о потере пассажира.

Как выяснилось, 24-летний работник судна перебрал с алкоголем и оказался за бортом вблизи острова Сен-Мартен. Капитан призвал отправиться на поиски пассажира, на что откликнулся только экипаж Леонардо Ди Каприо.


Леонардо Ди Каприо и Камилла Морроне в Италии / Just Jared

Яхте актера удалось отыскать мужчину в сумерках после окончания шторма. Парень провел в воде 11 часов и не верил, что останется в живых, однако подавал сигналы о помощи, как только увидел судно.

Француза по имени Виктор отогрели, накормили и дали сухую одежду, после чего передали в службу спасения.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Леонардо Ди Каприо
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