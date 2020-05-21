24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Герой "Холостяка-10" соблазнил обнаженным торсом в расстегнутой рубашке: пикантное фото

- Читати новину українською
Герой "Холостяка-10" соблазнил обнаженным торсом в расстегнутой рубашке
Герой "Холостяка-10" соблазнил обнаженным торсом в расстегнутой рубашке / Instagram / @flymax305

Главный холостяк страны Максим Михайлюк радо щеголяет своей физической формой в эфирах проекта и во время фотосъемок. Для одного из кадров он расстегнул черную рубашку и продемонстрировал кубики пресса.

Зрители романтического реалити-шоу еще с первой вечеринки увидели, что герой "Холостяка-10" увлекается спортом и заботится о своем теле. Макс Михайлюк решил в очередной раз покорить сердца женской аудитории и опубликовал на личной странице в инстаграме фотографии с горячей съемки.

К теме Финалистка "Холостяка-10" Даша поделилась откровенным фото, где предстала без нижнего белья

На пикантных кадрах пилот сменил изысканный костюм и белую рубашку на более дерзкий образ. Так, мужчина мечты для участниц проекта предстал в наряде total black. На нем темные джинсы, массивная обувь и рубашка, которую он оставил расстегнутой. Такая откровенность перед камерой поразила сердца поклонниц, которые в очередной раз имели возможность насладиться спортивным телом Максима.

Герой "Холостяка" не забыл и об аксессуарах. На его руке дорогие часы, с которыми он появлялся во время шоу, цепочка и браслет. Следует отметить, что он выглядит одинаково безупречно как в официальном стиле, так и в брутальном образе.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
сегодня , 17:04 Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
Юлія Гілей
Вышивка по-украински: техника и самые распространенные орнаменты в регионах страны
сегодня , 14:05 Вышивка по-украински: техника и самые распространенные орнаменты в регионах страны
Юлія Девда
24 украинские вышиванки: возрождаем забытые ценности
сегодня , 13:07 24 украинские вышиванки: возрождаем забытые ценности
Юліана Вінтюк