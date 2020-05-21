Герой "Холостяка-10" соблазнил обнаженным торсом в расстегнутой рубашке: пикантное фото

Главный холостяк страны Максим Михайлюк радо щеголяет своей физической формой в эфирах проекта и во время фотосъемок. Для одного из кадров он расстегнул черную рубашку и продемонстрировал кубики пресса.

Зрители романтического реалити-шоу еще с первой вечеринки увидели, что герой "Холостяка-10" увлекается спортом и заботится о своем теле. Макс Михайлюк решил в очередной раз покорить сердца женской аудитории и опубликовал на личной странице в инстаграме фотографии с горячей съемки.

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На пикантных кадрах пилот сменил изысканный костюм и белую рубашку на более дерзкий образ. Так, мужчина мечты для участниц проекта предстал в наряде total black. На нем темные джинсы, массивная обувь и рубашка, которую он оставил расстегнутой. Такая откровенность перед камерой поразила сердца поклонниц, которые в очередной раз имели возможность насладиться спортивным телом Максима.

Герой "Холостяка" не забыл и об аксессуарах. На его руке дорогие часы, с которыми он появлялся во время шоу, цепочка и браслет. Следует отметить, что он выглядит одинаково безупречно как в официальном стиле, так и в брутальном образе.