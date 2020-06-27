Герой "Холостяка-7" Дмитрий Черкасов едва не развелся с женой после потери ребенка

Пловец и участник 7 сезона реалити-шоу "Холостяк" Дмитрий Черкасов почти два года женат на Александре. Пара призналась, что была в шаге от развода. Их идеальный союз трещал по швам из-за потери ребенка, которая стала болезненной травмой для родителей.

Откровенными подробностями пара поделилась в интервью, которое появилось на ютуб-канале "Прямой вопрос". Дмитрий и Александра потеряли малыша осенью 2019 года, когда мама была на шестой неделе беременности. Выкидыш повлиял на отношения между любимыми, которые отдалились друг от друга.

Стоит увидеть "Холостяк" с 7 сезона Дмитрий Черкасов снялся в романтической фотосессии с женой

Как супруги пережили потерю ребенка?

Как отмечает Дмитрий Черкасов, жену "накрывали" гормоны и она стремилась наедине пережить общее горе. Муж с пониманием относился к такому поведению возлюбленной и не хотел лишний раз напоминать о потере ребенка, однако, как выяснилось впоследствии, Александре на самом деле не хватало его рядом.

Это был очень тяжелый кризис в нашей семье. Мы почти расстались... У меня были истерики, я не контролировала себя: я кричала, плакала. Он не трогал меня, а я восприняла это как холод и равнодушие

– призналась Александра.

Однако впоследствии пара все же вылила свои эмоции и мысли, а после откровенного разговора осознавала, что их отношения не могут иметь продолжения. Однако брак спасла любовь и дети, которых супруги воспитывают вместе. Жена героя проекта "Холостяк" убеждена, что пережитое сделало их союз лишь крепче.

Стоит отметить, что пара воспитывает двух сыновей – трехлетнего Тиму от предыдущего брака женщины и полуторагодовалого Марка от Дмитрия Черкасова. Пока они не планируют пополнения в семье и сделали перерыв минимум на 5 лет. Александра и до сих пор говорит о потере ребенка со слезами на глазах, однако признается, что мечтает о девочке.