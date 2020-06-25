Успешный ведущий и новоиспеченный муж не понаслышке знает, как завоевать сердце красавицы. Никита Добрынин решил опровергнуть самые популярные стереотипы о женщинах и отметил, что их придумали те, кому трудно раскрывать свою вторую половинку.

Идеальные отношения Никиты Добрынина зародились на проекте "Холостяк", после завершения которого ему удалось построить крепкий союз с победительницей Дашей Квитковой. Он прекрасно осознает, что будущую избранницу не стоит подвергать стереотипам о женщинах, которые царят в современном мире. Поэтому ведущий осмелился опровергнуть их, ведь убежден, что только лентяи, которые не готовы работать над отношениями, верят в них. Откровенным мнением он поделился в инстаграм-профиле.

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Женщины более эмоциональны, чем мужчины

Никита Добрынин признается, что мужчины не чувствуют себя комфортно, показывая свои настоящие эмоции публично. Они пытаются контролировать как чувства, так и эмоции несмотря на то, что кипят они у них значительно мощнее, чем у женщин.

Женщины менее похотливые, чем мужчины

Основой для опровержения Никитой Добрыниным этого стереотипа стали американские соцопросы, согласно которым женщины имеют больше интимных связей, чем мужчины. Кроме того, они охотно решаются на эксперименты в постели.

Женщины сильнее привязываются

Ведущий убежден, что мужчины легче влюбляются и симпатия у них возникает в более раннем возрасте. Если мужчины завязывают романы, то они руководствуются преимущественно эмоциями, женщины решаются на отношения сознательно.

Все женщины хотят детей

Добрынин утверждает, что согласно американским соцопросам значительно больший процент мужчин хочет воспитывать детей. По мнению звезды, сейчас женщины больше заинтересованы в независимых отношениях и самореализации. К тому же их могут пугать роды и неуверенность в своем партнере.

Стоит отметить, что новосозданная семья Никиты Добрынина и Даши Квитковой планирует пополнение уже скоро. Блогерша хочет родить первенца уже в ближайший год. Если первым ребенком будет мальчик, то супруги назовут сына Лев, как мечтает муж.