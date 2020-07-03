Главный холостяк страны пилот Максим Михайлюк признался, что его сердце занято. После проекта "Холостяк" его отношения с Дашей не сложились, однако он уже нашел ту девушку, чувства к которой взаимные. Его вероятной избранницей стала украинская модель Дарья Хлыстун.

10 сезон романтического шоу "Холостяк" так и не завершился сказкой для Максима Михайлюка и Даши Ульяновой. Пара разорвала отношения и продолжает строить личную жизнь отдельно. Первой заявила о новой влюбленности победительница проекта, однако и пилот не медлил с чувствами и объявил, что его сердце сейчас занято.

Вероятной девушкой Макса Михайлюка стала успешная украинская модель Дарья Хлыстун, которая опубликовала фото в инстаграм-сторис в объятиях героя "Холостяка".

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Девушка показала летнее фото рядом с Максимом, который позировал с обнаженным торсом на пляже клуба Ibiza Beach Club в Одессе. Лицо пара скрыла за солнцезащитными очками. Судя по всему, влюбленные решили устроить совместный отдых в родном городе пилота. Несмотря на то, что Михайлюк не стал афишировать имя своей избранницы, остаться незамеченными им не удалось.



Герой "Холостяка" с вероятной избранницей Дарьей Хлыстун / Фото Instagram Stories / @dasha_khlystun_

Стоит отметить, что "Холостяк" уже отдыхал вместе с Дарьей на курорте под Киевом. Тогда компанию паре составил ведущий шоу Григорий Решетник с женой Кристиной и друзьями. Он опубликовал веселое фото в воде с Максимом и Дарьей, на котором пара позировала подальше друг от друга.