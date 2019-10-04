Гигантская ящерица, кролик и собака: Анджелина Джоли показала роскошный особняк и его обитателей

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли показала свой большой особняк, в котором она живет вместе с детьми. В сети появилось видео с особняком звезды, который расположен в одном из самых престижных и дорогих районов Лос-Анджелеса.

Поклонники знаменитости получили уникальную возможность увидеть в каких владениях проживает их любимица. Дом Джоли приобрела еще в 2017 году, а впервые его увидеть все смогли видеоролике благодаря киностудии Disney.

Читайте также: Анджелина Джоли полностью разделась для глянца: горячее фото

Ради рекламной компании фильма "Колдунья: Повелительница тьмы" 44-летняя Анджелина Джоли сделала исключение и показала свой роскошный особняк. Видео сняло, как Джоли и ее дети собираются на премьеру второй части ленты "Малефисента 2".

Особняк Анджелины Джоли

На первом этаже располагается большая светлая кухня и гостиная. На втором этаже спальная комната и роскошная ванная. Как можно заметить, особняк состоит из нескольких этажей. В кадр попали домашние любимцы Джоли: кролик, собака и огромная ящерица.

Спальня Анджелины Джоли

Кадры также зафиксировали сад, в котором любит проводить свое время знаменитая актриса. Ранее в одном из своих интервью Джоли рассказывала, что ее дети очень любят животных, поэтому они не могли их не завести. Однако это еще не все четвероногие обитатели дома. Насколько известно, сама Джоли тоже любит животных. Ради них актриса готова терпеть любые неудобства, которые приносит такое количество животных в доме.

Особняк Анджелины Джоли снят студией Disney: смотрите онлайн

В особняке звезда проводит всего несколько месяцев в году. Все остальное время актриса в разъездах. Во время съемок фильма "Колдунья: Повелительница тьмы" она долгое время проживала с детьми в Лондоне. Там она арендовала пространства виллу. Дети актрисы учатся дома по индивидуальной системе, поэтому могут сопровождать маму когда-либо. Что интересно, знаменитость всегда берет своих детей в благотворительные поездки в страны третьего мира.

Что же касается подготовки до премьеры фильма, то она была очень длинной. К такому событию стилисты и визажисты готовили не только кинозвезду, но и ее 5 детей: Пакс, Захару, Шайло, Нокс, а также Вивьен Джоли-Питт. Однако результат оказался потрясающим. Семья знаменитости приковала к себе все внимание фотографов. Известно, что Джоли владеет двумя объектами недвижимости в Лос-Анджелесе и поместьем в Италии.



Анджелина Джоли на премьере фильма "Колдунья: Повелительница тьмы"