Гитариста Queen госпитализировали: известна причина

Британский музыкант Брайан Мэй оказался в больнице. Причиной госпитализации стал разрыв ягодичных мышц, которое спровоцировали чрезмерные работы в саду. 72-летний гитарист рок-группы Queen, отметил, что долгое время не сможет ходить и даже спать.

Откровенное признание о своей госпитализации Брайан Мэй опубликовал в инстаграм-профиле. Он обнародовал фото в маске из клиники на коляске и поспешил успокоить поклонников, что причиной его недуга стал совсем не коронавирус.

Гитарист легендарного коллектива Queen во время самоизоляции чрезмерно увлекся садоводством, что серьезно сказалось на его здоровье. На протяжении длительного времени он страдал от сильных болей ниже спины. Как установили медики, он порвал ягодичные мышцы.

Я разорвал большую ягодичную мышцу на куски во время упорного садоводства. Ни с того, ни с сего я попал в больницу на обследование, чтобы понять, насколько сильно я себе навредил. Я не смогу ходить некоторое время и даже спать, ведь боль невыносимая,

– объяснил Брайан Мэй.

Именитый гитарист отметил, что его реабилитация будет длительной. Кроме тщательного лечения, ему понадобится и психологический отдых, тишина и покой. Поэтому Брайан Мэй попросил фолловеров не выражать свое сочувствие и с пониманием отнестись к его отсутствию. Несмотря на то, что музыкант стремился отойти от публичной жизни на определенное время, он продолжает активно публиковать сообщения в инстаграме. Судя по всему, любовь поклонников – лучшее лекарство для звезды.