24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Гитариста Queen госпитализировали: известна причина

- Читати новину українською
Гитариста Queen госпитализировали
Гитариста Queen госпитализировали / Instagram / @brianmayforreal

Британский музыкант Брайан Мэй оказался в больнице. Причиной госпитализации стал разрыв ягодичных мышц, которое спровоцировали чрезмерные работы в саду. 72-летний гитарист рок-группы Queen, отметил, что долгое время не сможет ходить и даже спать.

Откровенное признание о своей госпитализации Брайан Мэй опубликовал в инстаграм-профиле. Он обнародовал фото в маске из клиники на коляске и поспешил успокоить поклонников, что причиной его недуга стал совсем не коронавирус.

Читайте также Безлюдный Киев попал в клип Queen и Адама Ламберта на песню You Are The Champions: видео

Гитарист легендарного коллектива Queen во время самоизоляции чрезмерно увлекся садоводством, что серьезно сказалось на его здоровье. На протяжении длительного времени он страдал от сильных болей ниже спины. Как установили медики, он порвал ягодичные мышцы.

Я разорвал большую ягодичную мышцу на куски во время упорного садоводства. Ни с того, ни с сего я попал в больницу на обследование, чтобы понять, насколько сильно я себе навредил. Я не смогу ходить некоторое время и даже спать, ведь боль невыносимая,
– объяснил Брайан Мэй.

Именитый гитарист отметил, что его реабилитация будет длительной. Кроме тщательного лечения, ему понадобится и психологический отдых, тишина и покой. Поэтому Брайан Мэй попросил фолловеров не выражать свое сочувствие и с пониманием отнестись к его отсутствию. Несмотря на то, что музыкант стремился отойти от публичной жизни на определенное время, он продолжает активно публиковать сообщения в инстаграме. Судя по всему, любовь поклонников – лучшее лекарство для звезды.

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Звездные болезни LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
сегодня , 21:24 Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
Надія Біленко
Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
сегодня , 12:18 Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
Квітослава Туз
5 фильмов о Второй мировой войне, которые перенесут в трагическое прошлое
сегодня , 11:30 5 фильмов о Второй мировой войне, которые перенесут в трагическое прошлое
Єлизавета Герасимюк