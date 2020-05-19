Фильм "Гладиатор" празднует юбилей: как за 20 лет изменились актеры культовой киноленты

В мае 2000 года на большой экран вышел фильм "Гладиатор", который получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Миллионы людей по всему миру по несколько раз просмотрели киноленту и с восторгом обсуждали главных героев. По случаю юбилея журналисты LifeStyle 24 решили показать, насколько изменились актеры "Гладиатора".

Исторический боевик "Гладиатор" стал одним из немногих, сумевших покорить сердца зрителей. И секрет его успеха, по данным LifeStyle 24 прост – сюжет, который соединил трогательную историю любви, потери и мести.

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Что известно о фильме "Гладиатор"

В центре событий фильма "Гладиатор" – вымышленная история о римском полководце Максимусу, который является лучшим подданным императора Марка Аврелия. В очередном противостоянии с врагами он одерживает победу и готов вернуться к своей жене и сыну, которые ждут его дома. В то же время император планирует передать власть сенату, что никак не устраивает его коварного сына. Он предает отца и занимает трон.

Не забывает новый император и о наказании для полководца. Семью Максимуса убивают, а самого военного превращают в раба гладиатора. И жажда мести за родных побеждает: главный герой делает все для того, чтобы стать чемпионом арены и встретиться со своим обидчиком.

Смотрите трейлер к фильму "Гладиатор": видео

Экранизировать незаурядную историю взялся режиссер Ридли Скотт. Именно благодаря ему и мастерской игре голливудских звезд кинолента "Гладиатор" завоевала победы на престижных премиях и надолго возглавила список лучших фильмов за все годы.

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Главные актеры культовой ленты

Фильм "Гладиатор" принес признание не только режиссеру, но и актерам ленты. В частности, Рассел Кроу, исполнивший роль Максимуса, стал лучшим актером года и получил Оскар. А вот Хоакин Феникс, который отлично сыграл хитрого императора, получил Золотой глобус за роль.

С момента премьеры прошло 20 лет. Журналисты LIfeStyle 24 решили сравнить, насколько изменились актеры, исполнившие главные роли в культовом фильме.

Гладиатор Максимус – Рассел Кроу

Император Коммод – Хоакин Феникс

Люцилла – Конни Нильсен

Марк Аврелий – Ричард Харрис

К сожалению, актер Ричард Харрис прожил после премьеры фильм всего 2 года. В 2002 году его жизнь оборвалась из-за рака.

Гракх – Дерек Джекоби

Джуба – Джимон Хонсу

Прокси – Оливер Рид

А вот для актера Оливера Рида съемки в "Гладиаторе" стали последними. Мужчина умер незадолго до премьеры фильма из-за инфаркта. Поэтому все сторонники запомнили актера в роли Прокси.



Оливер Рид в фильме "Гладиатор" / IMDb