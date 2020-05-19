Фильм "Гладиатор" празднует юбилей: как за 20 лет изменились актеры культовой киноленты
В мае 2000 года на большой экран вышел фильм "Гладиатор", который получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Миллионы людей по всему миру по несколько раз просмотрели киноленту и с восторгом обсуждали главных героев. По случаю юбилея журналисты LifeStyle 24 решили показать, насколько изменились актеры "Гладиатора".
Исторический боевик "Гладиатор" стал одним из немногих, сумевших покорить сердца зрителей. И секрет его успеха, по данным LifeStyle 24 прост – сюжет, который соединил трогательную историю любви, потери и мести.
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Что известно о фильме "Гладиатор"
В центре событий фильма "Гладиатор" – вымышленная история о римском полководце Максимусу, который является лучшим подданным императора Марка Аврелия. В очередном противостоянии с врагами он одерживает победу и готов вернуться к своей жене и сыну, которые ждут его дома. В то же время император планирует передать власть сенату, что никак не устраивает его коварного сына. Он предает отца и занимает трон.
Не забывает новый император и о наказании для полководца. Семью Максимуса убивают, а самого военного превращают в раба гладиатора. И жажда мести за родных побеждает: главный герой делает все для того, чтобы стать чемпионом арены и встретиться со своим обидчиком.
Смотрите трейлер к фильму "Гладиатор": видео
Экранизировать незаурядную историю взялся режиссер Ридли Скотт. Именно благодаря ему и мастерской игре голливудских звезд кинолента "Гладиатор" завоевала победы на престижных премиях и надолго возглавила список лучших фильмов за все годы.
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Главные актеры культовой ленты
Фильм "Гладиатор" принес признание не только режиссеру, но и актерам ленты. В частности, Рассел Кроу, исполнивший роль Максимуса, стал лучшим актером года и получил Оскар. А вот Хоакин Феникс, который отлично сыграл хитрого императора, получил Золотой глобус за роль.
С момента премьеры прошло 20 лет. Журналисты LIfeStyle 24 решили сравнить, насколько изменились актеры, исполнившие главные роли в культовом фильме.
Гладиатор Максимус – Рассел Кроу
Император Коммод – Хоакин Феникс
Люцилла – Конни Нильсен
Марк Аврелий – Ричард Харрис
К сожалению, актер Ричард Харрис прожил после премьеры фильм всего 2 года. В 2002 году его жизнь оборвалась из-за рака.
Гракх – Дерек Джекоби
Джуба – Джимон Хонсу
Прокси – Оливер Рид
А вот для актера Оливера Рида съемки в "Гладиаторе" стали последними. Мужчина умер незадолго до премьеры фильма из-за инфаркта. Поэтому все сторонники запомнили актера в роли Прокси.
Оливер Рид в фильме "Гладиатор" / IMDb