Прошло 20 лет с выхода на большой экран культового фильма "Гладиатор". На днях актер Рассел Кроу признался, что сначала колебался, стоит ли соглашаться на этот проект, ведь сценарий фильма был ужасным. Кроме этого, на шоу было видно, насколько актер изменился за это время.

Рассел Кроу о фильме "Гладиатор"

Рассел Кроу появился на шоу Джимми Феллона, передает People. В кадре 56-летний актер предстал с седой бородой и длинными волосами. Лишние килограммы Рассел Кроу пытался скрыть благодаря черной одежде, но в сети обратили на это внимание, заявив, что "Гладиатор" уже не тот, каким был 20 лет назад.

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Уже в разговоре с Джимми Феллоном актер вспомнил, как впервые увидел сценарий "Гладиатора". Пилотная версия фильма была ужасной, поэтому Рассел Кроу колебался, соглашаться ли на съемки. Но продюсерам все же удалось его уговорить.

"Гладиатор" был уникальным опытом в моей карьере, ведь сначала сценарий был ужасным. Продюсер не знал, что на самом деле я получил копию, но говорил мне: "Я не хочу присылать вам сценарий, который у нас есть, потому что вы не согласитесь на него. Но я хочу уговорить вас на встречу с режиссером Ридли Скоттом, и вот, что я хочу, чтобы вы подумали: это 180 год н.э. Вы – римский генерал и герой. Подумайте об этом", – вспомнил Рассел Кроу.

На роль актер все же согласился, и не прогадал. Фильм "Гладиатор" стал культовым, а Рассел Кроу сразу же получил бешеную популярность.

В каком проекте теперь снялся Рассел Кроу

Если же в "Гладиаторе" Рассел Кроу предстал героем, то в новой ленте он получил кардинально противоположную роль. В триллере "Неистовый" актер сыграл мужчину, который превращает в ад будни обычной американской мамочки. С Рэйчел он столкнулся в пробке. Женщина нагрубила незнакомцу в соседнем авто, что заставило персонажа Рассела Кроу показать, каким на самом деле ужасным может быть ее день. Мужчина преследовал родственников и знакомых Рейчел и во время охоты на нее убивал.

"Уже в первые 3 минуты фильма я понял, что с этим парнем лучше не иметь ничего общего... На поверхности этот фильм выглядит типичным в этом жанре, но на самом деле он точно пощекочет нервы. Мы живем в эпоху, когда люди с разными точками зрения совершенно утратили способность вести переговоры и потеряли способность извиняться в принципе", – поделился Рассел Кроу.

Премьера новой ленты запланирована на 1 июля 2020 года. Фильм "Неистовый" с Расселом Кроу и Карен Писториус презентуют на стриминговых платформах.

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