"Как босс": в сети появился первый трейлер комедии с зажигательной Сальмой Хайек

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"Как босс": трейлер и дата премьеры / IMDb

В начале 2020 году мировой кинематограф порадует ценителей качественного юмора. К релизу готовится комедия "Как босс" (Like a Boss) с Сальмой Хайек в главных ролях. Премьера фильма запланирована на 9 января 2020 года.

Комедия "Как босс" (Like a Boss) обещает зрителям не только обеспечить порцию смешных шуток, но и дать несколько уроков по ведению бизнеса.

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По сюжету, две подруги Мия и Мел решительно настроены стать акулами в бизнесе. Поэтому они открывают свою небольшую косметическую компанию. Однако желание получать сумасшедшую прибыль и вести роскошный образ жизни – это не все, что нужно для того, чтобы держать бизнес не плаву. А поскольку их умений недостаточно для ведения бизнеса, со временем подруги обнаруживают, что задолжали кредиторам 500 тысяч долларов. Однако в нужный момент в их жизни появляется Клэр Луна, которая точно разбирается в этом деле. Она делает неопытным девушкам заманчивое предложение, от которого они являются в состоянии отказаться.

Главные роли в картине сыграли Сальма Хайек, Тиффани Геддиш и Роуз Бирн. Режиссером ленты "Как босс" выступил пуэрториканский создатель фильмов Мигель Артета. Украинская премьера фильма запланирована на 9 января 2020 года.

"Как босс": смотреть украинский трейлер фильма онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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