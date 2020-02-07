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Глава Disney пообещал сделать вклад в фонд школы, заплатившей штраф за показ "Короля Льва"

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Баб Айгер – глава компании Disney / Коллаж LifeStyle 24

В ноябре 2019 года одна из школ города Беркли, что в Калифорнии, организовала благотворительный показ фильма "Король Лев". Сначала представители Disney выписали штраф за нелицензионный показ, а позже глава гигантской кинокомпании Боб Айгер извинился перед дирекцией.

Об инциденте, случившемся с одной из калифорнийских школ и компанией Disney, сообщает издание CNN.

Кстати, киномагнат Disney может получить колоссальные убытки из-за коронавируса: детали

Известно, что показ фильма "Король Лев", изъятые средства с которого были отправлены на благотворительность, проходил еще 15 ноября 2019 года. Вход стоил 15 долларов, а в программу вечера входили также еда, напитки, игры на свежем воздухе и другие развлечения. Однако резонанса новость набрала всего несколько дней назад.

После того, как агентство Movie Licensing USA, что отвечает за контроль лицензионных прав Disney, узнало о платном показе диснеевской ленты, оно обязало школу выплатить штраф в размере трети от того, что собрали. Сумма достигла 250 долларов. Агентство аргументировало это тем, что данный релиз не соответствует закону и нарушает авторские права.

После того, как в сети распространились возмущения, в ситуацию вмешался главный исполнительный директор компании Disney Боб Айгер. Он официально извинился перед школой Эмерсон и заявил, что лично сделает взнос на нужды учебного заведения.

Напомним, "Король Лев" вышел в прокат летом 2019 года и стал самым кассовым мультфильмом в истории.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Disney
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