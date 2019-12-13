Глава компании Disney Роберт Айгер стал бизнес-персоной года по версии Time

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Директор компании The Walt Disney Роберт Айгер / Time

Главный исполнительный директор компании и студии The Walt Disney Роберт Айгер официально признан бизнес-персоной года по версии престижного американского журнала Time.

Накануне стало известно, что экоактивистка Грета Тунберг стала "Человеком года", а певица Lizzo получила награду в категории "Лучшая певица". Однако представители издания Time не могли обойти стороной заслуги студии Disney во главе с директором Робертом Айгером, которая стала абсолютным рекордсменом в 2019 году по кассовым сборам.

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Также в 2019 году компания Disney заключила едва ли не самую дорогую сделку века, чем повысила свои рейтинги и заметно увеличила доходы. К The Walt Disney присоединилась студия Fox, после чего это начало работать на благо одной корпорации.

Учитывая эти и другие заслуги главного исполнительного директора компании The Walt Disney, Роберт Айгер заслуженно получил звание "Бизнес-персоны 2019".

К слову, руководитель киногиганта заявил, что покупка студии 21th Century Fox была последней сделкой такого масштаба, однако откровенно признался, что ему всегда нравилась франшиза о Джеймсе Бонде.

Директор Disney
Роберт Айгер в фотосессии для Time

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости LifeStyle рейтинги Disney LifeStyle Кино
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