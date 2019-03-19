Глава Warner Brothers Кевин Цудзихара уволился: скандальная причина

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Глава Warner Brothers Кевин Цудзихара уволился
Глава Warner Brothers Кевин Цудзихара уволился / variety.com

Очередная волна секс-скандалов прокатилась по Голливуду. Генерального директора кинокомпании Warner Brothers Кевина Цудзихару обвинили в сексуальных отношениях с актрисой в обмен на ее карьеру.

Как говорится в The Associated Press, после скандальных обвинений Кевин Цудзихара покинул престижную работу гендиректора Warner Brothers и добровольно подал в отставку. Сложное решение он принял после длительного самоанализа и общения с руководством студии.

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Стало ясно, что мое постоянное лидерство может быть отвлекающим фактором и препятствием для дальнейшего успеха компании. Кропотливая работа всех сотрудников нашей организации достойна восхищения, и я не позволю вниманию СМИ к своему прошлому отвлекать внимание от всей той замечательной работы, которую делает команда,
– рассказал Кевин Цудзихара.

Ситуацию прокомментировал и исполнительный директор компании Джон Стенк. Он утверждает, что его коллега сделал это в интересах всей студии.

"Кевин во многом способствовал успеху студии за последние 25 лет, и за это мы благодарны ему. Кевин признает, что его ошибки несовместимы с ожиданиями руководства компании и могут повлиять на способность компании двигаться вперед", – пояснил Джон Стенк.

Что известно о секс-скандале с участием Кевина Цудзихары?

Громкий скандал разгорелся после обнародования фрагментов переписки гендиректора Warner Brothers Кевина Цудзихары. В СМИ показали доказательства того, что мужчина обещал британской актрисе Шарлотте Кирк продвижение в карьере в обмен на сексуальные отношения. Сам глава компании до сих пор не комментировал обвинения и не пытался их опровергнуть.

После резонанса в сети и прессе Кевин Цудзихара отметил, что ни разу не утверждал актрису на роль. Одновременно в самой Warner Brothers он заявил, что сожалеет о содеянном и добавил, что его "поступки в прошлом вредят компании".

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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