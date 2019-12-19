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В Киеве зажгли главную елку страны 2020 года: онлайн-трансляция и фото

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Главная елка страны 2020

Торжественное открытие елки состоялось сегодня традиционно в день святого Николая, 19 декабря. Елку на Софийской площади украсили новогодними огоньками и игрушками и начали праздновать классическое европейское Рождество в немецком стиле. Зажиганию новогодней красавицы предшествовала встреча с персонажем Святого Николая и карнавальное шествие.

Организаторы установили на Софийской площади в Киеве не искусственную, а живую елку. Ее привезли с Житомирщины. Главная елка страны в этом году в высоту достигает 30 метров, а вес ее более 100 тонн. Новогоднее дерево будет сборным из более 400 сосен и пихты. Стоимость всех деревьев – 125 тысяч гривен.

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Онлайн-трансляция открытия главной елки страны 2020: видео

В этом году главную красавицу украсили 750 игрушками и тремя километрами гирлянд теплых цветов: красный, золотой и белый. А сама елка окружена четырьмя королевствами из сказки про Щелкунчика.

Елку сделаем очень пышной, такой, как ставят в Германии. Ведь праздник Нового года должен быть настоящим, а он без живой елки таким не будет. Ее украсим яркими игрушками по мотивам немецких сказок,
– подчеркивали организаторы накануне.

ялинка 2020

Главная елка 2020 года

ялинка 2020
Главная елка страны 2020 / Instagram / @zagornyakroman

Где и какие новогодние празднования запланированы в Киеве?

В столицу Украины из Европы должен приехать Санта Клаус. На Софийской площади будет построен специальный павильон, посвященный этому сказочному персонажу.

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Сама площадь будет украшена яркой иллюминацией, а декор будет преимущественно в красных, зеленых и золотых цветах. На ней построят новогодний городок с домиками, где можно будет полакомиться вкусной едой, напитками и приобрести сувениры.

На всей территории установим большие яркие арки и арт-объекты, красивую сцену. Мы запланировали очень много сказочных фотозон по мотивам немецких сказок. Могу сказать, что так красиво мы еще не украшали Софийскую площадь на Новый год. Все будет очень красочно и сказочно,
– рассказал куратор проекта Folk Ukraine.


Макет празднетств Нового года-2020 на Софийской площади / фото Folk Ukraine, "Сегодня"

На Контрактовой площади также появится новогодний городок и построят красивый огромный каток, площадь которого составит тысячу метров.

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Еще одна новогодняя локация в Киеве – Подол. Там празднования будут в гончарном стиле.

"В этом году на Подоле праздник будет посвящен Гончарной культуре Опошни и Полтавской области. Там можно будет увидеть керамические изделия, детские игрушки. В стилистике Опошни будет украшена елка и фотозоны вокруг нее", – добавил Добруцкий.


План новогодних празднований на Подоле / фото Folk Ukraine, "Сегодня"

Где ходить на новогодние концерты в столице?

Концерты в центре Киева и в новогоднем городке будут проходить каждый день с 19 декабря, после торжественного открытия главной елки. Их можно будет посмотреть в будни до 22 часов вечера, а в выходные – до 23 часов.

Концерты также будут проходить ежедневно на Контрактовой площади. Там планируют устроить фестиваль диджеев.

Открытия главной елки страны 2020 на Софийской площади / Фото: Андрей Костюк 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Новости LifeStyle Традиции Новости Киева Новогодние праздники
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