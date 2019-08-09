Главная обложка года: Тейлор Свифт появилась на страницах сентябрьского Vogue

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Тейлор Свифт для сентябрьского глянца Vogue US
Тейлор Свифт для сентябрьского глянца Vogue US / Vogue US

Американская певица Тейлор Свифт, которая в течение многих лет не исчезает из списка самых влиятельных женщин мира, стала звездой сентябрьского номера американского Vogue.

В фэшн-мире есть много своих особых традиций. И одной из них является посвящение сентябрьской обложки Vogue какой-то особой персоне, которая имела большое влияние и достижения среди аудитории. В прошлом году таким человеком стала певица Бейонсе, которая также выступила приглашенным редактором материала о ней в сентябрьском глянце Vogue 2018.

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Представители издания 8 августа назвали новую звезду грядущей обложки – поп-звезду и инфлюэнсера Тейлор Свифт. Артистка регулярно выпускает новые композиции и альбомы, запоминается резкими фразами о политиках и не стесняется показывать собственное "я". Именно за это редактор издания Анна Винтур и вся команда согласились снимать 29-летнюю знаменитость.

Тейлор Свіфт
Тейлор Свифт для сентябрьского глянца Vogue US / Фото Vogue US

Тейлор Свіфт
Тейлор Свифт для сентябрьского глянца Vogue US / Фото Vogue US

С новым альбомом и новым настойчивым политическим голосом звезда раскрывается в нашем сентябрьском выпуске о сексизме, тщательном изучении и защите своих прав,
– говорится в одном из сообщений на Instagram-странице Vogue.

Автором фотоснимков для издания стал голландский дуэт фэшн-фотографов Inez и Vinoodh. Стилистом съемки выступила Tonne Goodman. Для фотосессии звезда надела стильные вещи из осенних коллекций таких брендов, как Louis Vuitton, Gucci, Celine, Dior, Givenchy, Hermès, Chanel и Stella McCartney.


Тейлор Свифт для сентябрьского глянца Vogue US / Фото Vogue US 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Vogue
Источник: LifeStyle 24
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