Главное – быть занятой: разговор с Grandma International Оксаной Бобошко-Вандерховен

Ровно месяц назад в Болгарии состоялся ежегодный конкурс красоты для возрастной категории женщин 50+. Украину на международном соревновании представила 57-летняя львовянка – искусствовед и коллекционер Оксана Бобошко-Вандерховен. Жюри присвоило ей титул "Grandma International-2020".

Журналисты Lifestyle24 расспросили у обладательницы такого звания о том, как ей удалось донести миру идею украинской женщины, почему, несмотря на возраст, она советует быть активным, а также узнали в чем секрет ее молодости.

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"Не боролась за корону, а хотела показать, какой является украинская женщина"

Конкуренцию Оксане Бобошко-Вандерховен составили 40 участниц из разных стран мира. В итоге победительницей конкурса красоты стала представительница Эстонии, украинка же завоевала престижный титул.

"У меня не было какой-то борьбы за корону, я сконцентрировалась на достойном поведении. Оказалось, что судьи тайно наблюдали за нами во время подготовки к выходам, а мы даже об этом не подозревали! Скажу, что и жюри, и зрителям хотелось донести, какой является украинская женщина – нерушимой, борящейся, талантливой! Поэтому на одной из моих платьев авторства дизайнера Марты Ваххольц и художницы Оксаны Лозинской изображена Леся Украинка, а рядом с ней – цитаты из ее же стихов! Это был фурор!"– вспоминает женщина.



Конкурсантка из Украины дефилировала в платье с изображением Леси Украинки / Фото из личного архива

"Главное правило для меня – быть занятой, это вдохновляет"

По образованию Оксана Бобошко-Вандерховен – историк и искусствовед, которая по-особенному увлечена периодом сецессии. А он, как известно, в центр всего творческого ставил именно женщину. Такую любовь к этой эпохе наша собеседница соединила со своим хобби – коллекционированием открыток.

"Они именно из сецессии. Знаю, что у меня их больше двух тысяч, сейчас не считаю уже. И каждая – это маленький образ эффектной, интересной и красивой женщины. Скажу, что коллекционерство не только заполняет мое время, но и вдохновляет. Это очень важно – быть занятой, ведь оно дает тот желаемый полет! Также скажу, что мы с моей компаньонкой Ириной Хмарською создали во Львове сообщество, которое занимается продвижением художественного направления для женщин: время от времени устраиваем лекции, связанные с их деятельностью в XIX-XX веке. К тому времени эта половина человечества была бесправна, однако талантлива. Вместе с участницами мы также путешествуем: только за прошлый год нам удалось съездить в восемь путешествий, в частности, в Одессу, Париж. В основном это те города, где проходят выставки, под которые мы и формируем группу. В этом я вижу какое-то миссионерство", – рассказывает Оксана Бобошко-Вандерховен.



Обладательница титула Grandma International время от времени устраивает лекции об украинских женщинах / Фото из личного архива

"Я танцевала всю свою жизнь"

Один из конкурсов для представительниц стран, участвовавших в соревнованиях красоты, касался талантов. Украинка Оксана Бобошко-Вандерховен порадовала публику танцем со своим партнером они погрузились в чувственное танго.

"Я танцевала всю свою жизнь, но замужество и рождение детей почти на 30 лет вычеркнули такую возможность. Случилось так, что накануне моего 50-летия мы с мужем решили развестись. С одной стороны, это была трагедия, однако, чтобы нивелировать этот стресс, я вернулась к танцам, выбрав танго. По моему мнению, по-настоящему его выполнять могут только взрослые люди, той песней в течение двух минут вы оба должны что-то сказать. Кстати, своего напарника я нашла на месте, то есть в Болгарии, просто подав запрос в Интернете. Поэтому пришел Боян Величко из местного клуба. Мы сделали две репетиции, чего оказалось вполне достаточно", – вспоминает она.



После развода с мужем наша героиня не побоялась изменений / Фото из личного архива

"Позаботьтесь о собственной материальной основе"

Оксана Бобошко-Вандерховен убеждена: любая женщина – не замужем, замужем или разведенная – должна иметь свою финансовую независимость, с помощью которой инвестировать в себя.

"Потому что именно в определенный момент жизни она может стать базой для реализации. Возьмем мой случай: с первым мужем мы пробыли в браке 29 лет. Если бы в 40 я бы не стала заниматься бизнесом, основав во Львове первый ортопедический магазин, то не знаю, где была бы сейчас. Конечно, живите с мужем и радуйтесь его подаркам и знакам внимания. Но оставляйте для себя такую зону, имейте там сбережения. Вы не представляете, как я кайфую от того, что смогла себе купить телефон или другую вещь!"– делится советами обладательница титул Grandma International-2020.

"Отдала свою красоту в руки специалистов"

Оксана Бобошко-Вандерховен не скрывает, что имеет хорошую генетику, а еще – мужа-повара, который работает над ее рационом. Однако этого, убеждена женщина, мало.

"Не надо работать над собой" – ложное утверждение. Знали бы вы, я еще та сладкоежка! Когда перестаю контролировать количество потребленных круассанов, тогда они у меня "откладываются" там, где наиболее этого не надо. Но если захочу похудеть, то избавлюсь от этих плюс-минус трех килограммов. Вообще я изолирована от наших украинских блюд, которые на самом деле очень жирные. Также отказалась от сахара в чистом виде, сметаны и подсолнечного масла",– рассказывает наша героиня.

По уходу за внешностью, он у обладательницы титула Grandma-International базовый. "Я отдалась в руки специалистам. Раз в две недели бываю у косметолога, имею специально подобранные кремы. На выход остается чуточку подрисовать уголки глаз и нанести румяна, потому что от природы я бледнолица. А для своих губ подобрала две помады – не яркие, но заметные. Я скорее дополню свой образ бижутерией – массивной и яркой. Хотя никогда не знала, как правильно ее носить. Пожалуй, в этом что-то есть, когда в течение своей жизни соблюдаешь не один стиля, а открываешь новые", – убеждена Оксана Бобошко-Вандерховен.



У Оксаны Бобошко-Вандерховен – базовый "набор красоты" / Фото из личного архива