Главное – любить и ценить себя: 22-летняя жена Венсана Касселя о женской красоте

Знаменитая французская манекенщица Тина Кунаки, которая беременна первенцем от 52-летнего актера Венсана Касселя, стала лицом новой коллекции французского бельевого бренда Etam. Позже в интервью изданию Madame Figaro модель рассказала о самовосприятии, своей матери, а также поделилась будущими планами в карьере.

Тина Кунаки призналась, что источником ее вдохновения является мать, пишет Madame Figaro. Девушка отмечает, что мама научила ее главному – принимать себя.

Читайте также: Беременная Тина Кунаки показала, как выглядела в детстве: милые фото

Женщина, которая неизменно меня вдохновляет – моя мама. Она всегда выглядит непринужденно, словно вовсе не прилагала усилий и не прихорашивалась перед выходом из дома, но при этом всегда сияет. Она научила меня главному – принимать себя. Со всеми своими особенностями и непохожестью на других. Модные тренды меняются каждый сезон, параметры "живут" немного дольше, молодость проходит, а вот счастливая улыбка довольной собой женщины – остается. Это ли не главное – любить и ценить себя?

– заявила 22-летняя жена Касселя.

Относительно одежды Кунаки рассказала, что любит стильно одеться, но комфортнее чувствует себя в обычных джинсах и белой или черной футболке.

Маленькая Тина Кунаки с мамой: фото

Девушка также заговорила о значении "парижского стиля". По ее мнению, это понятие является преувеличенным, ведь "в современном мире границы все больше стираются, вместе с ними – принадлежность к той или иной культуре".

Да, сейчас я живу в Париже, но родом я из Тулузы, долгое время жила в Лондоне, Мадриде, Биаррице... Мой стиль эволюционировал вместе с моими переездами, и мне нравится миксовать не только страны в своем образе, но и годы – 60-е с 90-ми, например. Обожаю винтажные вещи!

– добавила Тина.



Тина Кунаки / Getty Images

Также беременная модель заявила, что ее любимый дизайнер – Симон Порт Жакмю, которому она смогла доверить свадебное платье.

"Я обожаю все, что творит (и вытворяет) этот человек, я выросла на юге, и он оттуда родом. У нас много общего. История нашего знакомства говорит сама за себя: мы познакомились на одной из вечеринок во время Недели моды. Ну, как познакомились... Мы просто танцевали 15 минут бок о бок, как сумасшедшие, не сказав друг другу ни слова, и только потом представились", – рассказала она.