Главное – любовь: Янина Соколова рассказала, как поборола рак, о самочувствии и будущем фильме

Знаменитая украинская актриса и журналистка Янина Соколова дала откровенное интервью для украинского глянца Elle. Во время беседы с редактором она рассказала о болезни, которую ей удалось побороть, а также о том, что именно помогло ей излечиться от рака.

Около двух недель назад Янина Соколова всколыхнула сеть признанием о том, что поборола рак. Сразу же после этого сообщила о запуске медиа-проекта "Я, Нина", который будет мотивировать людей с таким же диагнозом не опускать руки. В своем интервью для Elle журналистка рассказала о том, как узнала о болезни, и что ей помогло бороться с ней.

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По словам Янины, плохое самочувствие она заметила летом 2018 года на Одесском кинофестивале. После возвращения в Киев она сдала анализы, но врачи поставили ей неправильный диагноз. Только в октябре она узнала, что у нее рак.

С августа до октября меня кормили гормонами, а когда я сдала анализы в другой клинике в октябре, сообщили, что это рак. Более того, мне сказали, что по результатам предыдущих анализов рак уже был в августе. То есть с августа по октябрь я фактически катализировала процесс гормонами,

– призналась Янина Соколова.

Однако журналистка отметила, что сейчас чувствует себя прекрасно, так как лечение полностью завершено. Однако теперь ей придется внимательно следить за своим здоровьем, потому что, по ее словам, рак – болезнь, которая может преследовать того, кто переболел, и догнать через несколько лет.



Янина Соколова / Elle.ua

Именно из-за тех негативных событий, которые Янине Соколовой пришлось пережить, у нее зародилась идея написать книгу и снять фильм под названием "Я, Нина". Актриса призналась, что впервые такое желание появилось на первый день после операции.

Я лежала в реанимации с тремя удаленными органами и спрашивала у неба: "Так, на что ты намекаешь?". Пока думала, пришло в голову: "Книга! Это должна быть книга". Я начала каждый день конспектировать все, что со мной происходило: записываю, а вокруг меня рождаются мизансцены реального кино. Везде, где бы я ни была: в коридоре больницы, на улице, в интернете, в межличностных отношениях,

– поделилась Янина Соколова.

В фильме она сыграет саму себя и развернуто расскажет о том, что пережила в больничной палате, о том, какой была дома, и о том, что помогло ей вылечиться. По словам украинской знаменитости, главное во время лечения – любовь. Она получала ее от близких и отдавала в ответ родным и работе.

Говорят, что рак – болезнь нехватки объятий и поцелуев. В момент болезни человек напоминает оголенный нерв, которому нужно дать максимум всего. Ты или сам понимаешь, или можно прочитать об этом в интернете... моим солнцем была работа. Столько, сколько я сделала за этот период, пожалуй, не делала в прошлой жизни до болезни... И главное – любовь. Рак – это болезнь, которую можно победить только любовью. Много кто говорит, что это заболевание появляется из-за ее нехватки. В этот период я почувствовала любовь крайне остро,

– сказала о болезни Янина Соколова.



Янина Соколова / Elle.ua