Главного актера "Джокера" Хоакина Феникса арестовали в США: известна причина

Голливудский актер Хоакин Феникс, который блестяще сыграл главного героя в фильме "Джокер", попал за решетку. Правоохранители задержали номинанта премии "Оскар" за участие в акции протеста.

Как сообщает CNN, в пятницу, 10 января, в Вашингтоне прошли массовые протесты. Участники акции призвали людей и политиков задуматься об экологических проблемах мира и начать действовать. На собрание они принесли плакаты, чтобы привлечь внимание других людей и президента Дональда Трампа. Однако мирные протесты завершились арестами.

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По данным Капитолийской полиции, за решетку попали 147 человек. Правоохранители решили не распространять список задержанных в СМИ, ведь среди них – голливудский актер с бешеной популярностью Хоакин Феникс. Причиной ареста стали нарушения условий мирных собраний и перекрытие правительственной улицы, что создавало неудобства для жителей столицы США и работников Капитолия.

Акцию протеста инициировала 81-летняя актриса и общественная активистка Джейн Фонда. Именно она пригласила на митинг Хоакина Феникса, который не только принял участие в акции протеста, но и выступил перед американцами. В речи актер обратил внимание на роль мясного-молочного бизнеса на климатический кризис и инвесторов, которые финансируют расширение области добычи топлива.

"Пусть наша страна проснется!" – призвал он со сцены.

National 5 - ways that citizens can participate in the USA. Protesting on Capitol Hill about climate change #FireDrillFriday https://t.co/YpBLO5Qw1W — MsElliott ‍ (@Imasurvivor18) January 11, 2020

Кроме Хоакина Феникса, полицейские также задержали актера Мартина Шина и инициатора акций протеста Джейн Фонда. Это уже 14-я неделя подряд, когда люди выходят на митинг у Капитолия. По примеру активистки Греты Тунберг, митингующие выбрали пятницу, чтобы напоминать политикам о климатическом кризисе.