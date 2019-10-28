Главного актера сериала "Сверхъестественное" арестовали за драку: видео

В воскресенье, 27 октября, возле бара Stereotype в городе Остин, штат Техас, полиция арестовала американскую кинозвезду Джареда Падалеки.

Причина ареста актера – драка в нетрезвом состоянии. Как сообщает портал TMZ, Джаред сначала ударил бармена, а потом и управляющего бара. Конфликт продолжился уже на улице, где и вмешалась полиция.

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Интересно то, что это было одно из любимых заведений актера, куда он неоднократно приходил. Сейчас Джаред освобожден за залог в 15 тысяч долларов. На данный момент ни сам актер, ни его представители ситуацию не комментируют.

At the Sterotype grand opening and I just got a pic with @jarpad and I’m #fangirling so bad but honestly he was the sweetest guy ever so worth the drive from San Antonio pic.twitter.com/Hp863GMUxl — LJ (@Mylifewithdeb) September 21, 2018

Кто такой Джаред Падалеки?

Американский киноактер, наибольшую известность получил после ролей в сериалах "Девочки Гилмор" и "Сверхъестественное". Количество киноработ насчитывает 12 кинолент, которые известны в основном на территории США. 37-летний актер женат на Женевьев Падалеки (в прошлом – Кортез) и воспитывает 7-летнего сына Томаса.