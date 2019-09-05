Главные песенные новинки лета 2019

Не знаем, как вы, а мы уже готовы к переменам, которые несет в себе новый сезон. Предлагаем начать с самого главного – обновления плейлиста. Лучшие новинки украинской музыки мы для вас уже собрали. Вам остается наслаждаться.

Лучшие хиты лета 2019

KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат

Украинская группа KAZKA уже зарекомендовала себя молодыми хитмейкерами. Летом музыканты презентовали новую песню "Пісня Сміливих Дівчат". Это такой себе гимн феминистского движения и хороший манифест для каждой девочки, девушки или женщины. Имеет все шансы стать следующим хитом группы KAZKA.

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Epolets – Блищи

"Блищи‎" – поют одесситы Epolets, и у нас нетповодов с ними спорить. Новый украиноязычный трек группы – это настоящий танцевальный боевик. Ради такого релиза нужно было подождать, пока ребята находились в небольшом творческом отпуске.

Palmo X — Bad Behavior

Palmo X – электронный продюсер и певица из Львова. Девушка известна своей качественной электронной музыкой. После какого-то времени молчания девушка вернулась в наши плееры с новым треком, где нежный электропоп смешивается с крепким технобитом. Включайте и зацените. Танцевать разрешено!

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Latexfauna — Delfinam

Latexfauna – уникальный музыкальный проект. Фирменный суржик этих ребят уже стал чем-то особенным. Визитная карточка группы – лайтовое звучание, гедонистическая музыкальная атмосфера и смешные тексты. Песня "Delfinam" – не исключение. Послушайте – сами все поймете.

Grebz – Каракум

А вы по ним скучали? "Грибы" возвращаются! Теперь у них новое название – Grebz – и новый клип на новый трек "Каракум". Это неожиданно добрый и приятный видеоряд и фирменный саунд. "Грибы" точно изменились, однако хуже не стали. А нравится ли вам их обновленное творчество, решайте самостоятельно.

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Джамала feat. Cape Cod – Крок

Джамала спела с электронным исполнителем Cape Cod. Вокал певицы на удивление органично переплетается с танцевальным битом, а трек звучит свежо и живо. Эта коллаборация стопроцентно стоит вашего внимания.

ONUKA – Zenit

Новая музыка ONUKA существенно отличается от того, что певица делала раньше. Музыка стала глубже, мистичнее, местами мрачнее. Впрочем, в новой композиции мы снова слышим множество музыкальных инструментов – от трембиты до цимбал – и глубокий текст, который заставляет задуматься.