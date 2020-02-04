"Губка Боб", "Джеймс Бонд" и "Черная вдова": какие трейлеры увидели гости на Супербоул-2020

На днях в США состоялось одно из самых масштабных событий в мире спорта – Супербоул-2020, или, как его называют официально, финальная игра Национальной футбольной лиги. Несмотря на спортивный характер мероприятия, его посещают все самые популярные и востребованные звезды мира. А также на Супербоуле традиционно показывают новые трейлеры к свежим фильмам.

Так, 2 февраля, на спортивном мероприятии было представлено немало тизеров и трейлеров к фильмам, которые должны выйти в 2020 году.

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В список ожидаемых картин и представленных промо-роликов попали "Губка Боб 3", "Тихое место 2", "Лучший стрелок 2", "Миньоны 2", "Джеймс Бонд 25", "Черная Вдова" от Marvel и многие другие.

Одним из представленных тизеров был ролик к фильму "Человек-невидимка". Его премьера в Украине запланирована на 27 февраля.

"Человек-невидимка": трейлер

Компания Paramount Pictures представила новый трейлер ко второй части фильма ужасов "Тихое место". Добавим, что в Украине премьера картины запланирована на 19 марта.

"Тихое место 2": трейлер

Также создатели бондианы представили новое промо-видео к 25 фильму о Джеймсе Бонде, который получил название "Не время умирать". Эту премьеру следует ждать 9 апреля.

"Не время умирать": трейлер

Студия Marvel показала новый ролик к фильму "Черная Вдова", релиз которого запланирован на 30 апреля. А также компания представили видеосборник с первыми кадрами из сериалов "Вандавижн", "Сокол и Зимний солдат" и "Локи". Добавим, что Marvel снимает эти фильмы для потокового сервиса Disney +. Первые два проекта выйдут в 2020 году, а премьера "Локи" запланирована на весну 2021-го.

"Черная вдова": трейлер

Сборное видео от Marvel: смотреть

Фанаты Губки Боба увидели новый промо-ролик к третьей части мультфильма. Его премьера в Украине состоится 4 июня.

"Губка Боб 3": трейлер

Также на Супербоуле-2020 презентовали новый трейлер фильма "Лучший стрелок 2". В украинский прокат фильм с Томом Крузом выйдет 16 июля.

"Лучший стрелок 2": трейлер

Также были представлены трейлеры к картинам про Миньонов и Ежа Соника.