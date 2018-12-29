Главные тренды 2019 года: что носить в следующем сезоне

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Тренды 2019 года – весна - лето
Тренды 2019 года – весна - лето / Vogue

Эксперты моды и стиля проанализировали новые коллекции мировых брендов, которые были представлены на Неделях моды, и выбрали главные тренды весны 2019 года.

Модные тренды 2019 года

Этно

Так, по словам стилистов, во многих коллекциях прослеживаются темы путешествий и культурного многообразия, пишет Vogue. Традиционные орнаменты разных стран мира можно увидеть в одежде Chloe, Veronica Etro и Valentino.

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Дизайнеры делают акцент на культурном многообразии

Показ Etro

"Грубые" аксессуары

Эксперты также обращают внимание на экологические "несовершенные" вещи, изготовленные ремесленниками вручную: это могут быть и платья, и сумки, и головные уборы. Такие аксессуары прослеживаются в коллекциях Loewe, Sonia Rykiel и Gypsy Sport.

"Несовершенные" ремни и сумки – еще один тренд следующего сезона

Массивные плечи в стиле 80-х

Еще один тренд весны 2019 – это массивные плечи квадратной формы на жакетах. Модели демонстрировали такую одежду на показах Maison Margiela, Louis Vuitton и Givenchy.

Массивные плечи представлены в коллекции Alexander Wang

Классика

Самыми модными цветами в 2019 году дизайнеры выбрали абсолютно базовые оттенки: бежевый и черный.

Главные цвета весны 2019 – бежевый и черный

Раскованность

Популярность получит и откровенная одежда: мини-юбки, короткие топы, глубокие декольте и корсеты представили в коллекциях Paco Rabanne, Julien Dossena и Giorgio Armani.

Еще один тренд – смелые образы

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: Lifestyle
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