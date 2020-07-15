Главный герой первого сезона украинского романтического реалити-шоу "Холостяк" Максим Чмерковский поздравил свою жену Пету Маргатройд нежными словами, опубликовав их совместное фото.

Украинский-американский танцор и телеведущий Максим Чмерковский недавно отпраздновал годовщину свадьбы со своей женой. В день рождения Петы Маргатройд он поделился с подписчиков в Инстаграме общей фотографией и трепетно выразил свои чувства к ней.

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"Я найду тебя и буду бороться за тебя в каждой из моих жизней. С днем рождения, моя любовь", – подписал фото Максим Чмерковский.

Танцор Максим Чмерковский и американская профессиональная танцовщица Пета Маргатройд любят весело провести время и делятся с поклонниками семейными фотографиями. У супругов, которые поженились в 2017 году растет 3-летний сын Шай Александр. Познакомились влюбленные на американском проекте "Танцы со звездами".

Напомним, в 2011 году Максим Чмерковский получил большую популярность в Украине, ведь он стал главным героем первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".

В течение 3 месяцев украинцы внимательно следили за развитием романтических отношений на проекте. В финале Максим выбрал Александру Шульгину. Девушка на некоторое время отправилась к любимому в Америку, впрочем вскоре они расстались.

Избранница Максима Чмерковского на шоу "Холостяк"