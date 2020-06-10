Британская журналистка и главный редактор издания Vogue – Анна Винтур – отреагировала на события, происходящие в мире из-за "расовых" протестов. Она согласилась с тем, что недостаточно поддерживала своих темнокожих коллег в работе и ей за это очень стыдно.

Протесты в США и Европе из-за убийства чернокожего мужчины Джорджа Флойда полицейскими вызвали огромный резонанс. Сотни инфлуенсеров, звезд и политиков выступили с людьми в знак поддержки протестующих. И хотя некоторые акции переросли в злоупотребление нестабильным положением и мародерство, впрочем многие задумались о расизме в различных сферах жизни.

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В число таких звезд вошла Анна Винтур, которая призналась, что делала недостаточно для продвижения темнокожих сотрудников издания и дизайнеров. В своем письме для коллег она рассказала, что пост покидать она не собирается, но будет стараться всячески помогать чернокожему населению, сообщает Page Six. Первые шаги с высшими руководством Vogue она уже начала реализовывать, а о результатах сообщит позже.

Я хочу прямо сказать, что я знаю, что Vogue сделал недостаточно для того, чтобы предоставить возможности темнокожим редакторам, фотографам, дизайнерам и другим создателям. Мы также допустили ряд ошибок, публикуя снимки или истории, которые были нетолерантными и могли иметь пагубное влияние. Я несу полную ответственность за эти ошибки,

– прокомментировала Анна Винтур.

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Женщина также обратилась к темнокожим людям, сочувствуя им в это нелегкое время, и выразила поддержку всем, кто страдает от расизма.

"Я хочу начать с того, что я понимаю ваши чувства и сопереживаю в том, что чувствуют многие из вас: печаль, обиду и злость. Я хочу сказать это особенно темнокожим членам нашей команды: я могу только представить, какими были эти дни. Но я также знаю, что боль, насилие и несправедливость, которые мы наблюдаем и обсуждаем, существуют давно. Признать это и делать что-то с этим тоже стоило уже давно", – подытожила Винтур.