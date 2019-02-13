Главный ретранслятор Евровидения в Украине не покажет полностью второй Нацотбор

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UA: Первый не покажет полностью второй полуфинал Нацотбора Евровидения-2019
UA: Первый не покажет полностью второй полуфинал Нацотбора Евровидения-2019 / Коллаж 24 канал

Общественное телевидение не полностью покажет второй полуфинал украинского Национального отбора, который состоится в субботу, 16 февраля. Трансляция конкурса здесь начнется на 55 минут позже и будет идти вживую, а не в записи.

Причина такого шага со стороны вещателя –  трансляция этапа Кубка мира по биатлону, которая собственно и должна завершиться в 19:55, пояснили на официальном сайте UA: Первый.

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Следовательно, в эфирах телеканалов UA: Культура, UA: Крым, региональных филиалов, общественного телеканала UA: Первый и на его сайте следить за ходом песенного конкурса можно будет с 19:55.

Зато на Youtube-канале Общественного и в его социальных сетях будет доступна полная трансляция второго Нацотбора Евровидения-2019.

Кроме "первого", транслировать Евровидение будет также телеканал СТБ. Как в эфире вещателя, так и на его сайте и в соцсетях шоу будет идти в прямом эфире и полностью. Кроме того, в Facebook-трансляции запланировано включение с бекстейджа и дополнительная информация об участниках.

Во втором полуфинале Нацотбора на Євробчення должны выступить Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR и KHAYAT. Ознакомиться с песнями некоторого из этих исполнителей Вы можете по этой ссылке.

По итогам первого полуфинала в финал прошли Brunettes Shoot Blondes, MARUV и YUKO. Финал пройдет 23 февраля, и на нем собственно и должны определиться участники Украины на Евровидении-2019.

Что известно о Евровидении-2019 и где оно состоится?
На песенном конкурсе в 2018 году, который прошел в Португалии, победу отпраздновала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy. Согласно правилам Евровидения, следующий конкурс принимает страна-победительница. Несмотря на значительный резонанс и скандал, организаторы все же решили провести Евровидение-2019 в Иерусалиме. Полуфиналы запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го числа. Ведущими мероприятия стали супермодель и ведущая Бар Рафаэли и продюсер и ведущий Эрез Таль, а с участниками в грин-руме будет общаться сценарист и шоумен Асси Азар и телеведущая и блогер Люси Аюб. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах.

 
 
как разворачиваются события вокруг нацотбора-2019:
 
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Теги: Новости Украины LifeStyle Медиа Евровидение Евровидение 2019
Источник: 24 канал
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