Главный тренд осени: Кендалл Дженнер оделась в кожаный наряд

Вечером во вторник, 19 ноября, Кендалл Дженнер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда отправлялась на ужин в итальянский ресторан вместе со своими лучшими подругами – Джиджи Хадид и Джоан Смоллс.

Для выхода с подругами Кендалл выбрала удобный и стильный осенний "аутфит", который состоял полностью из кожи.

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Кожаная одежда (заметим: кожа должна быть эко) является самой популярной осенью-зимой 2019/2020. Дженнер соединила широкие черные штаны с сапогами и курткой цвета хаки. Дополняет look звезды черная водолазка и сумка Louis Vuitton с монограммами Стивена Спрауза.



Кендалл Дженнер / Getty Images



Кендалл Дженнер / Getty Images

Супермодель Джиджи Хадид для выхода надела платье с другим популярным трендом, к которому приглянулось уже немало селебрити. Блондинка вышла на улицы Нью-Йорка с водолазкой и курткой с эффектом тай-дай. Джоан Смоллс примерила атласный комбинезон цвета "тиффани" вместе с серым жакетом и прозрачными туфлями-лодочками Christian Louboutin.



Джиджи Хадид / Getty Images



Джоан Смоллс / Getty Images