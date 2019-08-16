Око за око в приятном смысле: Дженнифер Лопес подарила любимому внедорожник

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

Около трех недель назад на свой день рождения Дженнифер Лопес получила потрясающий подарок – Алекс Родригес подарил ей красный кабриолет от Porshe. А уже через некоторое время 50-летняя звезда отблагодарила своего любимого, презентовав ему синий внедорожник.

Кажется, одной из самых знаменитых пар мира вскоре придется переименовывать собственное жилье в автопарк. Гараж Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса пополнился еще одной дорогой машиной. Похоже звезда, которая получила на свое 50-летие красный кабриолет Porshe, вошла во вкус и решила "отплатить" тем же своему любимому.

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Через три дня после дня рождения своей невесты, 27 июля, Алекс Родригес отпраздновал свой 44 день рождения. Однако о сюрпризе, который его ждал, спортсмен рассказал на своей странице в Instagram лишь через двадцать дней после празднования.

В подарок от Дженнифер Лопес бейсболист получил раритетный синий внедорожник Ford Bronco. Открытый верх и детали, которые напоминают о том, что машина выпустилась в 1974 году, изрядно удивили Алекса. "Дженнифер, спасибо за лучший подарок", – написал под видео в машине жених Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

Дженніфер Лопес подарувала машину нареченому Автомобиль, который Дженнифер Лопес подарила жениху / Скриншот из Insta-Stories

 

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Теги: LifeStyle Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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