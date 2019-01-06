Глаза цвета "молодость": Монатик поделился чувственным фото с женой

Популярный украинский артист Монатик редко показывает поклонникам в социальных сетях фотографии из личной жизни, больше – из профессионального. Поэтому любое упоминание о семье певца становится сенсационным.

На днях Монатик опубликовал на странице в Instagram снимок своей жены Ирины Демичивой.

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На фото, которое звезда дополнил лирической подписью, изображена Ирина со взъерошенными ветром волосами. Любимая артиста позировала на берегу Персидского залива в Дубае, куда супруги поехали отдыхать.

Это роскошные волосы и глаза цвета молодость поднимают снова, хотя... после таких ударов не поднимаются. Эти ливни только поют о хорошем, ведь изменения происходят, если прислушиваться, а мы стараемся. Сколько увидели, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря,

– написал под фотографией певец.

Отметим, что Монатик женат на Ирине Демичивой, которая является его директором. У пары есть два сына. Артист в недавнем интервью впервые признался, что его жена – близкий человек, которій поддерживал певца на всех этапах создания карьеры. Слова Ирины и ее мнение – это вдохновение для Монатика и лучшая мотивация.