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Глоток свежего воздуха: что об Alyona Alyona написало польское издание

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Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Одна из самых успешных реперов Украины, которая получила благосклонность миллионов всего за год Alyona Alyona теперь пользуется популярностью не только среди отечественных СМИ, но и за рубежом.

Исполнительница стала героиней статьи знаменитого польского издания Noizz. Материал об украинке называется "От продавщицы на рынке до голоса поколений" и эффектно описывает жизнь Alyona Alyona.

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Репера называют глотком свежего воздуха и феноменом. Польские журналисты пишут, что им жаль, что артистов такого уровня нет в их государстве.

Дебютной работой Alyona Alyona стала песня "Рибки". На нее был снят самодельный клип, который исполнительница опубликовала на своем ютуб-канале осенью 2018 года. Она завоевала благосклонность благодаря тому, что поборола собственные комплексы, приняла себя такой, какая есть. Видео "Рибки" собрало более двух миллионов просмотров.

Она была воспитателем в детском саду, родилась в украинском селе и была полна комплексов. А сегодня она международная звезда хип-хопа и образец для подражания для многих девушек и не только,
– говорится в материале.

Alyona Alyona – Рибки: смотреть видео онлайн

Alyona Alyona уже покорила польскую сцену, ее сравнивают с лучшими мировыми реперами. Польские журналисты говорят, что из-за сексизма и гомофобии, господствующих в их обществе, Польша еще долго будет ждать свою Alyona Alyona.

Alyona Alyona – Дикі танці: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Alyona Alyona
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