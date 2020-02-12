Глоток свежего воздуха: что об Alyona Alyona написало польское издание
Одна из самых успешных реперов Украины, которая получила благосклонность миллионов всего за год Alyona Alyona теперь пользуется популярностью не только среди отечественных СМИ, но и за рубежом.
Исполнительница стала героиней статьи знаменитого польского издания Noizz. Материал об украинке называется "От продавщицы на рынке до голоса поколений" и эффектно описывает жизнь Alyona Alyona.
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Репера называют глотком свежего воздуха и феноменом. Польские журналисты пишут, что им жаль, что артистов такого уровня нет в их государстве.
Дебютной работой Alyona Alyona стала песня "Рибки". На нее был снят самодельный клип, который исполнительница опубликовала на своем ютуб-канале осенью 2018 года. Она завоевала благосклонность благодаря тому, что поборола собственные комплексы, приняла себя такой, какая есть. Видео "Рибки" собрало более двух миллионов просмотров.
Она была воспитателем в детском саду, родилась в украинском селе и была полна комплексов. А сегодня она международная звезда хип-хопа и образец для подражания для многих девушек и не только,
– говорится в материале.
Alyona Alyona – Рибки: смотреть видео онлайн
Alyona Alyona уже покорила польскую сцену, ее сравнивают с лучшими мировыми реперами. Польские журналисты говорят, что из-за сексизма и гомофобии, господствующих в их обществе, Польша еще долго будет ждать свою Alyona Alyona.
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