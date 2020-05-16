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Go_A выступили на домашнем концерте Евровидение-2020: видео

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Go_A выступили на домашнем концерте Евровидение-2020
Go_A выступили на домашнем концерте Евровидение-2020 / Instagram / @go_a_band

Вчера, 15 мая, состоялся "домашний" концерт Евровидение-2020. Это часть большого альтернативного шоу, которое организаторы решили устроить вместо традиционного песенного конкурса. Во время трансляции зрители смогли увидеть выступление украинских представителей – группу Go_A.

Онлайн-концерты Евровидения-2020 продолжаются. Поклонники конкурса уже смогли насладиться выступлениями всех участников, прошедших 12 и 14 мая, а вчера имели возможность на официальном ютуб-канале Евровидение посмотреть видео на любимые композиции, которые представители разных стран снимали дома. Среди них была и украинская группа Go_A.

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Сначала прозвучала песня, с которой Go_A должны были представлять Украину в Роттердаме, – Solovey. Ролик снимали на многоэтажке. В кадре присутствовали все участники, а именно Екатерина Павленко, Тарас Шевченко, Игорь Диденчук и Иван Григоряк.

Кроме этого трека, группа также перепела хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Знаменитая песня получила новое звучание в стиле Go_A.

Смотрите выступление Go_A на домашнем концерте Евровидение-2020: видео

Среди украинских артистов во время онлайн-концерта можно было увидеть выступление Melovin, который представлял Украину на конкурсе в 2018 году. Музыкант исполнил композицию Under The Ladder, которую тогда услышала вся Европа. В новом исполнении зазвучал трек победителя Евровидения-2014 Кончиты Вурст – Rise Like a Phoenix. Записями Melovin поделился на личной инстаграм-странице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

Отметим, сегодня, 16 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится виртуальное музыкальное событие на конкурсе Евровидение-2020, которая называется "Евровидение: Европа светит светом" (Europe! Shine A Light). Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый". Во время эфира выступят претенденты от стран, которые доложны были бороться за победу в Роттердаме, однако из-за распространения коронавирусной болезни в мире вынуждены оставаться дома. Онлайн-концерт не предусматривает привычного формата конкурса. То есть, зрители не будут голосовать за своих фаворитов и победителя в этом году не будет. Зато все просто наслаждаться музыкой.

Автор: Кристина Кобак
Теги: MELOVIN Go_A Евровидение Евровидение 2020 LifeStyle Музыка
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