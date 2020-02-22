Биография Go_A – победителей Нацотбора на Евровидение-2020 от Украины

На популярном вокальном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Нидерландах, представлять Украину будет группа Go_A. Что известно о победителях Нацотбора на Евровидение-2020 и их творчестве – читайте дальше.

22 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020, на котором выбрали победителя, который будет представлять Украину на международной арене песенного конкурса. Выступление оценивали такие звездные судьи, как Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Именно им принадлежали 50% голосов за фаворитов. Остальные 50% результата зависели от зрителей. За победу соревновались 6 участников: Krut, JERRY HEIL, Go_A, DAVID AXELROD, KHAYAT и TVORCHI. Приложив максимум усилий, победу все же одержали Go_A.

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Биография Go_A

Киевская группа Go_A дебютировала в украинском шоу-бизнесе в 2012 году с песней "Коляда", которая была презентована в социальных сетях и быстро стала быть у всех на слуху. Электрофольк-группа сразу решила создать интересный жанр музыки "укр-транс", который сочетает танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк. В 2016 году группа выпустила дебютный альбом группы "#Ідиназвук", заняв первые чарты на украинских радиостанциях. В 2017 году музыканты записали совместный трек "Щедрый вечер" с известной украинской исполнительницей Катей Chilly. Также группа выпустила песню "Коло річки коло броду" с фольклорным ансамблем "Древо" из Крячковки, с которыми они познакомились на телевизионном концерте "Фольк-music" на телеканале UA: Первый.

За время существования группы музыканты были участниками большого количества украинских фестивалей: Jazz Koktebel, "Страна Грез", "ГогольFest", Vedalife, "Трипільське коло", "ART-Пикник Славы Фроловой", Polyana Music Festival, Kyiv Open Air "Белые ночи vol2", и фестивалей в Израиле, Польше, Беларуси. Добавим, что в 2019 году песни Go_A попали в первую десятку іТипеѕ Dance chart в Словакии.

С начала создания группы Go_A их состав менялся 14 раз, впрочем, и сейчас неизменной вокалисткой остается Екатерина Павленко. Также в действующий состав группы входят Тарас Шевченко, который и основал группу, Игорь Диденчук и Иван Григоряк. Кроме творчества в группе Go_A, вокалистка также работает руководителем хора ветеранов. Что касается Шевченко, то он успел уже побывать в рэп-группе, а Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах. Все, кроме Игоря Диденчука, раньше играли тяжелый рок.

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Путь Go_A на Евровидении-2020 в Украине

20 января 2020 года стало известно, что в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020 будет выступать группа Go_A с песней Solovey. Они, как и многие другие молодые исполнители, волновались, ведь для них это был крупный дебют на большой сцене. Согласно результатам голосования судей и зрителей конкурса, Go_A получили третье место и попали в финал конкурса.

Go_A – Solovey в первом полуфинале Нацотбора Евровидения-2020: видео

В финале отбора Евровидения-2020 исполнители сменили костюмы, впрочем, номер остался таким, как и предыдущий. Согласно результатам голосования судей и зрителей, они получили абсолютную победу – 12 баллов и билет на Евровидение-2020 в Роттердам. Группа Go_A выступит 12 мая в первом полуфинале конкурса под номером 15.

Победители отбора на Евровидение-2020 Go_A: смотрите видео выступления онлайн