Go_A отреагировали на победу в Нацотборе на Евровидение-2020: Мы не ожидали победы

Вчера, 22 февраля, мир узнал имя представителя Украины на Евровидении-2020. Победителями стала електрофольк-группа Go_A, которая завоевала максимальное количество баллов от зрителей и судейского корпуса. Музыканты уже успели отреагировать на победу и признались, что для них она стала полной неожиданностью.

Уже 12 мая победители Национального отбора на Евровидение-2020 группа Go_A выйдут на сцену международного песенного конкурса в Роттердаме с украиноязычной песней Solovey. Коллектив стал абсолютным фаворитом судейского и зрительского голосования, что еще раз подтверждает единодушие украинской публики.

Важно! Победителями Нацотбора на Евровидение-2020 стали Go_A

Группа Go_A прокомментировала свою победу и разделила первые впечатления с организаторами Нацотбора на Евровидение. По словам фронтвумен коллектива Екатерины Павленко, все ее эмоции были запечатлены на лице во время объявления результатов, словами она этого сделать не может.

Мы ожидали, что мы сделаем что-то важное сегодня, но не ожидали победу. Мы надеялись на нее, мы верили в себя до последнего, но не все от нас зависело. Все, что от нас зависело, мы сегодня сделали и мы очень благодарны, что это оценили,

– прокомментировала группа Go_A.

Первое, что промелькнуло в мысли, когда музыканты услышали свое имя как победителей Национального отбора на Евровидение-2020, что все это похоже на сон. Однако вокалистка призналась, что результаты превзошли даже самые заветные мечты: "У меня какое-то головокружение было перед глазами. Было ощущение, что я сейчас проснусь. Но у меня даже снов таких ярких не было, как сегодняшний день. Мы очень рады, что в Роттердаме прозвучит песня на украинском языке".

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Напомним, что по результатам голосования второе место разделили Krut и KHAYAT – 9 баллов, третье место заняли TWORCHI и David Axelrod – 5 баллов, а JERRY HEIL заняла последнее место, набрав лишь 2 очка. Представители Украины группа Go_A будут выступать в Роттердаме в первом полуфинале 12 мая под номером 15 с украиноязычной песней Solovey.

Победители отбора на Евровидение-2020 Go_A: смотрите видео выступления онлайн