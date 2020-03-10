Go_A переделали песню на Евровидение-2020: новая аранжировка

Группа Go_A, которая в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2020, представила финальную версию песни "Соловей". Именно она прозвучит в мае в Роттердаме.

Коллектив Go_A отличился на Национальном отборе на Евровидение-2020 своей оригинальность и аутентичностью. Они не похожи на других участников, а также поразили конкурсной композицией. На днях группа представила новую аранжировку сингла, с которым поедет в Роттердам.

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Go_A работали над новой версией "Соловья" вместе с музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2020 и шоу "Голос страны" Русланом Квинтой. В результате такого сотрудничества трек стал более слаженным и глубоким, а вокал Екатерины Павленко звучит ровнее.

Однако для большинства поклонников такая аранжировка пришлась не по душе и они просят вернуть ту версию песни, с которой выступали в финале Национального отбора.

Предлагаем послушать оба звучания трека "Соловей".

Go_A – "Соловей" новая версия: слушать песню онлайн

Go_A – "Соловей" предыдущая версия: слушать песню онлайн