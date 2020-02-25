Go_A признались, будут ли общаться с российскими журналистами во время Евровидения-2020

С начала агрессивной политики Кремля в отношении Украины российские журналисты охотно хотят получить комментарии от отечественных конкурсантов Евровидения. Поэтому группа Go_A, которая уже в мае 2020 года представит государство на международном конкурсе, не обошла вопросов по общению с прессой из РФ.

Солистка коллектива Екатерина Павленко призналась, что при возможости хотела бы избежать общения с российскими журналистами. Однако, если это все же произойдет во время их пребывания в нидерландском Роттердаме, то Go_A готовы к такой встрече.

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Если этого общения не избежать, то мы к нему готовы. Но, если у нас будет возможность, то не будем делать этого,

– лаконично отметила Екатерина Павленко.

В то же время представитель НСТУ Зураби Аласания добавил, что на самом деле организаторы Евровидения очень четко регламентируют общение конкурсантов с прессой и делают невозможным любые провокации. Поэтому журналисты, как и участники шоу, будут придерживаться правил, чтобы избежать конфликтных ситуаций или политических скандалов.

Интересно, что песня группы Go_A уже вызвала немалую реакцию в России. В частности, в сети активно обсудили стилистику номера, который был в красно-черных цветах. На это представители коллектива ответили, что цвета не связаны символикой ОУН-УПА, а является случайностью. Кроме этого, мнение обозревателей и меломанов в комментариях могут отличаться.

"Если посмотреть обзоры на ютубе, люди пишут одно, а потом смотришь в комментариях, – все пишут, что им нравится", – добавил основатель группы Тарас Шевченко.

В то же время солистка Go_A Екатерина Павленко отметила, что она не интересуется мнением российских телеканалов относительно ее выступления на Нацотборе Евровидения-2020.

"Я вообще не знакома с сюжетами российских телеканалов. Мне иногда задают такие вопросы в интервью, а я не могу ответить, потому что я этого лично не видела, не могу это прокомментировать... Но про песню говорят и это прекрасно. Искусство всегда вызывает какую-то реакцию, а уж какую именно – зависит от человека ", – отметила Екатерина Павленко.

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К слову, 22 февраля в Киеве прошел финал Национального отбора Евровидения-2020. По результатам голосования зрителей и судей, победу одержали представители группы Go_A. Поэтому именно они выступят в следующем этапе шоу и презентуют на европейской сцене песню "Соловей".