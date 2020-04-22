Год президента Зеленского: как изменилась жизнь семьи после выборов
Сегодня, 22 апреля, состоялся премьерный показ фильма о годе президентства Владимира Зеленского. В ленте глава государства признался, что после объявления результатов выборов жизнь его семьи изменилась коренным образом. Жене и детям пришлось смириться с круглосуточной охраной, а сын разделяет роль Зеленского как отца и президента.
Год назад именно в этот день, 22 апреля, Владимир Зеленский проснулся президентом Украины. По случаю первой годовщины на посту главы государства в сети появился фильм "Год президента Зеленского". Лента рассказывает о переломных моментах правления и трудностях, с которыми Зеленскому пришлось столкнуться с приходом к власти. Однако существенные изменения почувствовал не только новоиспеченный президент, но и его семья.
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Владимир Зеленский признался, что в начале президентства он больше месяца работал без выходных. Свою жизнь он проживал на работе. С этим пришлось смириться его семье – жене Елене, 15-летней Александре и 7-летнему Кириллу. Семья уже год живет в условиях публичности, а рядом с ними постоянно находится охрана, которая не позволяет остаться сам на сам со своими мыслями. Это эмоциональное напряжение сложнее всего переносит именно дочь-подросток.
"Мы научились так жить. Они понимают, что это ответственная страница не только моей жизни. Это ответственная страница в жизни нашей семьи. Есть какой-то дискомфорт научиться жить, когда рядом всегда охрана. Ты не можешь проводить время в одиночестве, это прежде всего касается моих детей. Особенно моя дочка, для нее очень важно сейчас оставаться наедине со своими мыслями, мечтами. И это проблема, это дискомфорт", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Он вспомнил, что однажды поздно вечером вернулся домой после рабочего дня, а его никто не встречает. Зато сын и жена смотрели обращение по телевизору. В тот момент он был для Кирилла не отцом, а президентом, ведь мальчик разделяет эти роли Зеленского.
Год президента Зеленского: смотрите фильм онлайн
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