Годовалая дочь Кайли Дженнер повторила эпатажный образ мамы для Met Gala: фото

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Кайли Дженнер и ее дочь Сторми
Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / Колаж LifeStyle 24

20-месячная дочь самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Сторми примерила образ звездной мамы для празднования праздника Хеллоуина-2019.

В мае 2019 года для грандиозного фэшн-события Met Gala самая популярная звезда Инстаграма Кайли Дженнер надела яркое платье от Versace, которое расшито камнями, пайетками и декорировано большим количеством страусиных перьев фиолетового цвета. Стилисты также подобрали для девушки парик в тон.

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Похожий образ Кайли решила воссоздать для своей дочери Сторми во время недели празднования Хеллоуина. Маленькая девочка позировала с фиолетовыми волосами, как у мамы, и в мини-копии знаменитого наряда.

В руках первенец Дженнер держит серебряную сумку. Новые снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграме.

"Моя девочка!"– добавила в подписи Кайли.

Предлагаем сравнить образ Кайли Дженнер и ее дочери Сторми:

Кайли Дженнер (Фото: Getty Images) и Сторми (Фото: Instagram / @kyliejenner)

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Кайли Дженнер Хэллоуин
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