Годовалая дочь Кайли Дженнер повторила эпатажный образ мамы для Met Gala: фото
20-месячная дочь самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Сторми примерила образ звездной мамы для празднования праздника Хеллоуина-2019.
В мае 2019 года для грандиозного фэшн-события Met Gala самая популярная звезда Инстаграма Кайли Дженнер надела яркое платье от Versace, которое расшито камнями, пайетками и декорировано большим количеством страусиных перьев фиолетового цвета. Стилисты также подобрали для девушки парик в тон.
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Похожий образ Кайли решила воссоздать для своей дочери Сторми во время недели празднования Хеллоуина. Маленькая девочка позировала с фиолетовыми волосами, как у мамы, и в мини-копии знаменитого наряда.
В руках первенец Дженнер держит серебряную сумку. Новые снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграме.
"Моя девочка!"– добавила в подписи Кайли.
Предлагаем сравнить образ Кайли Дженнер и ее дочери Сторми:
Кайли Дженнер (Фото: Getty Images) и Сторми (Фото: Instagram / @kyliejenner)
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