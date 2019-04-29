Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях

В этот день, 29 апреля, королевская чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон навсегда объединила свои судьбы в браке. За 8 лет совместной жизни в герцогов Кембриджских родилось трое детей.

Свадебная церемония принца Уильяма, который является вторым в очереди после своего отца принца Чарльза на престолонаследие, и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, Великобритания. Пара познакомилась еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. После нескольких лет отношений будущая королевская чета решила навсегда соединить свои судьбы, и в ноябре 2010 года Кларенс-хаус объявил, что принц Уильям и Кейт планируют свадьбу весной 2011 года.

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Молодые и влюбленные принц Уильям и Кейт Миддлтон

Сами влюбленные поженились в октябре 2010 года во время частного отдыха в Кении, где принц Уильям преподнес невесте Миддлтон то же кольцо, которое его отец преподнес матери Уильяма, –принцессе Диане.

Помолвка принцессы Дианы и принца Чарльза, а также Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Роскошное 18-каратное кольцо из белого золота с 12-каратным овальным сапфиром и 14 круглыми бриллиантами до сих пор красуется на руке Кейт Миддлтон. Однако кроме этого у пары также есть пара золотых колец из свадебного действа.

Официальное фото с помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Подготовка к свадьбе и само событие привлекли большое внимание средств массовой информации, из-за чего литургическая служба в день свадьбы 29 апреля 2011 года в 11:00 (по местному времени) транслировалась в прямом эфире по всему миру. Брак неоднократно сравнивали с браком родителей Уильяма, принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, заключенным в 1981 году.

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Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (1981), а также Кейт Миддлтон и принца Уильяма (2011)

За величественным событием следило около 24,5 миллиона человек в прямом эфире только в Великобритании, а оценки глобальной аудитории колеблются от 300 миллионов до двух миллиардов человек. Свадебный поцелуй Кейт Миддлтон и принца Уильяма на балконе Букингемского дворца стал главным моментом десятилетия на британском телевидении.

Долгожданный первый публичный поцелуй принца Уильяма и Кейт Миддлтон

8 лет совместной счастливой жизни в супругов Кейт Миддлтон и принца Уильяма родилось трое очаровательных детей и престолонаследников: принц Джордж (5 лет), принцесса Шарлотта (3 года) и принц Луи (1 год).

Рождение первого сына супругов – принца Джорджа 22 июля 2013

Рождение второго ребенка супругов – принцессы Шарлотты 2 мая 2015

Рождение третьего ребенка супругов – принца Луи 23 апреля 2018