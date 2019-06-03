"Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов

Первый громкий блокбастер лета уже в кинотеатрах, и монстров в этой части стало больше.

К сожалению, громкий – не всегда означает хороший. После полумиллиардных кассовых сборов "Годзиллы" в 2014 году, вторую часть взялись снимать в надежде сделать правильные выводы и заработать еще больше. В итоге, фильм просто сделали масштабнее: к радиоактивной ящерице присоединились трехглавый дракон, гигантская моль и другие дружки, которых толерантно называют титанами. В то же время, сюжет подробили настолько, что центрального персонажа зрителю даже не предлагают.

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"Годзилла II: Король монстров": официальный кадр из фильма

Годзиллой во второй части до сих пор занимается организация под названием "Монарх", правда, учеными активно интересуется правительство, ибо сколько же можно размыто "исследовать" монстров, потенциально способных уничтожить человечество. Все как всегда: военные хотят уничтожать угрозу, а ученые хотят изучать созданий и "дружить" с ними.

На старте сиквела кратко и лаконично предоставляют входные данные для тех, кто не смотрел первую часть или забыл ее за почти 5 лет паузы. В конце концов, "Годзилла II" может восприниматься как отдельное кино, поскольку большинство актерского состава изменилось, да и сюжет – далеко не самая сильная сторона этого блокбастера. Все пришли смотреть на экшен. Заметьте, что в сиквеле скрыты интересные ссылки на предыдущих "Годзилл" и без повторного просмотра предшественников распознать их будет сложно. Поэтому для полного погружения рекомендуем пересмотреть хотя бы фильм 2014-го.



​"Годзилла II: Король монстров": официальный кадр из фильма

В этой ленте один за одним просыпаются древние монстры, титаны, а еще лучше называть их кайдзю. А все потому, что у человечества появилась чудо-шкатулка, способная влиять на поведение древних созданий. Прототипом стало устройство, которое выдает сингал для удержания китов подальше от побережья. Немного доработок и систему научили влиять на титанов. Легко догадаться, что попал сундук влияния не в те руки.

Экотеррористи, во главе которых "Тайвин Ланнистер" (актер, который сыграл данного героя в "Игре престолов" – LifeStyle 24), Чарльз Дэнс, хотят причинить вред и выпустить на волю древних существ, и, конечно, заработать (чтобы потом платить по счетам). Они имеют сообщника в "монархе" и этого более чем достаточно, чтобы ворваться на базу и оперативно захватить контроль. Мотивы всех заинтересованных сторон неубедительны и стоят на слишком смелых допущениях, чтобы зритель воспринял это серьезно. Титаны должны были бы, вроде бы, спасти людей (ага, разнеся полпланеты, как минимум). Ведь человечество – инфекция для Земли. Планета запустила защитную реакцию на войны, загрязнения, и блаблабла... Когда уже сразятся монстры?



​"Годзилла II: Король монстров": официальный кадр из фильма

Ну ладно, монстрячих драк в "Годзилле ІІ" много. Тут и титаны в полный рост, и отношения их в полном спектре: эти влюбленные, а те враждуют. Этот король, а тот – вообще инопланетянин. Непонятно, кто кого приручает – люди монстров, или наоборот. Хотя титанов уже 17, достаточно экранного времени уделяют лишь нескольким из них. В то же время показывают много вторичных кадров. Например, персонаж Милли Бобби Браун (Stanger Things), которую мы хоть и рады видеть, но непонятно, зачем она нам сдалась. Наверное, чтобы под конец накричать на дракона (будто он слышит).



​"Годзилла II: Король монстров": официальный кадр из фильма

Фильм показался немного скучным собственно из-за засилья людей в кадре. Если к монстрам претензий нет, то к актерам замечания есть. Последние стараются быть интересными, время от времени даже пробуют шутить, но впечатление, что они сами не верят в остроумие шуток, как и, собственно, в фильм.

В конце концов, не все так плохо и вторая "Годзилла" найдет своего зрителя и, скорее всего, соберет свои деньги. За первый уикенд в прокате фильм фактически вернул свою стоимость. Рейтинг "Годзилла II Король монстров" на IMDb – 6,9.

Годзилла II: Король монстров: Смотреть трейлер фильма онлайн

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Все фото: IMDb