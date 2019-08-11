Голая грудь, короткая стрижка и ноль макияжа: Белла Хадид снялась в экстравагантной фотосессии

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Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Несмотря на то, что пока что прошло чуть больше, чем неделя августа, представители глянцев не могут удержаться от анонсов новых выпусков. Так, британский журнал Pop уже анонсировал обложку сентябрьского номера, на которой предстала сексуальная Белла Хадид.

Кажется, для сестер Хадид наступил настоящий пик в карьере, ведь за их сотрудничествами с модными глянцами, известными брендами и люксовыми марками сложно даже следить. Только летом иностранные журналы представили как минимум пять фотосессий с 22-летней Беллой Хадид.

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Американская модель опубликовала обложку британского глянца Pop, на котором она предстала в соблазнительном и даже несколько дерзком образе. Хулиганка Белла была одета в черную кожанку, под которой не было одежды. Именно благодаря этому модель Victoria's Secret засветила свою обнаженную грудь. Ее взгляд был томно направлен мимо камеры, а на лице было минимум косметики. Стоит добавить, что для секси-съемки Белле Хадид пришлось сменить и прическу, примерив черный короткий парик.

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Victoria's Secret Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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