Голая грудь, короткая стрижка и ноль макияжа: Белла Хадид снялась в экстравагантной фотосессии

Несмотря на то, что пока что прошло чуть больше, чем неделя августа, представители глянцев не могут удержаться от анонсов новых выпусков. Так, британский журнал Pop уже анонсировал обложку сентябрьского номера, на которой предстала сексуальная Белла Хадид.

Кажется, для сестер Хадид наступил настоящий пик в карьере, ведь за их сотрудничествами с модными глянцами, известными брендами и люксовыми марками сложно даже следить. Только летом иностранные журналы представили как минимум пять фотосессий с 22-летней Беллой Хадид.

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Американская модель опубликовала обложку британского глянца Pop, на котором она предстала в соблазнительном и даже несколько дерзком образе. Хулиганка Белла была одета в черную кожанку, под которой не было одежды. Именно благодаря этому модель Victoria's Secret засветила свою обнаженную грудь. Ее взгляд был томно направлен мимо камеры, а на лице было минимум косметики. Стоит добавить, что для секси-съемки Белле Хадид пришлось сменить и прическу, примерив черный короткий парик.



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid