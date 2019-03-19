Голая в ванной: Кортни Кардашян взбудоражила сеть сексуальным снимком

161 Читати новину українською
Кортни Кардашян
Кортни Кардашян / Instagram / @

Звезда реалити-шоу и модель Кортни Кардашян похвасталась стройным телом в ванной. Фото взбудоражило сеть, а сексуальная блогер получила еще большую популярность.

Представительницы семейного клана Кардашян любят демонстрировать на публике красоту своего тела. Для светских мероприятий девушки выбирают провокационные наряды, привлекая внимание фотографов. Но не менее пикантными являются и их будничные снимки.

Читайте также: Кортни Кардашян позировала топлес перед камерой: фото 18+

Так, Кортни Кардашян решила поделиться с поклонниками очень откровенной фотографией. Перед камерой она предстала полностью голой в ванной. Интимные места Кортни прикрыла белой пеной, что выглядело очень соблазнительно. Идеальный макияж с акцентом на глаза и мокрые волосы добавили эффектности снимка.

Такое сексапильное фото сразу же взбудоражило сеть, а более 2 миллионов пользователей поставили ему лайки. Но нашлось и немало хейтеров, которые поругались с Кортни Кардашян, назвав снимок неудачным образцом Photoshop. Люди обратили внимание на то, что голова звезды не пропорциональна с телом, а левая нога словно плавает отдельно в воде.

Вероятно, таким провокационным фото Кортни Кардашян решила привлечь внимание общественности и СМИ к ее новому лайфстайл-блогу. Проект она недавно запустила в сети и сразу прорекламировала его обнаженным снимком.

 

blog_ava
Кто такой Сергей Носенко: биография кандидата в президенты (исправлено)
19 марта
653
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Кортни Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
19 марта 17:52 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1428
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
19 марта 16:01 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1691
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
19 марта 12:52 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
2978
10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
19 марта 11:00 10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
8040
Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
18 марта 20:00 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
Марія Бондар 8356
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук