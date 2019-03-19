Голая в ванной: Кортни Кардашян взбудоражила сеть сексуальным снимком

Звезда реалити-шоу и модель Кортни Кардашян похвасталась стройным телом в ванной. Фото взбудоражило сеть, а сексуальная блогер получила еще большую популярность.

Представительницы семейного клана Кардашян любят демонстрировать на публике красоту своего тела. Для светских мероприятий девушки выбирают провокационные наряды, привлекая внимание фотографов. Но не менее пикантными являются и их будничные снимки.

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Так, Кортни Кардашян решила поделиться с поклонниками очень откровенной фотографией. Перед камерой она предстала полностью голой в ванной. Интимные места Кортни прикрыла белой пеной, что выглядело очень соблазнительно. Идеальный макияж с акцентом на глаза и мокрые волосы добавили эффектности снимка.

Такое сексапильное фото сразу же взбудоражило сеть, а более 2 миллионов пользователей поставили ему лайки. Но нашлось и немало хейтеров, которые поругались с Кортни Кардашян, назвав снимок неудачным образцом Photoshop. Люди обратили внимание на то, что голова звезды не пропорциональна с телом, а левая нога словно плавает отдельно в воде.

Вероятно, таким провокационным фото Кортни Кардашян решила привлечь внимание общественности и СМИ к ее новому лайфстайл-блогу. Проект она недавно запустила в сети и сразу прорекламировала его обнаженным снимком.